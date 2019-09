Fratelli di Crozza | diretta

Fonte : blogo

(Di venerdì 27 settembre 2019) Sta per iniziare la nuova edizione didi, il one man show di Mauriziosu NOVE. Seguila insu TvBlog!di, anticipazioni puntata 27 settembre 2019 Riparte stasera alle 21.25 su NOVEdi, il one man show di Mauriziodel venerdì sera. Tante le conferme, ma soprattutto diversi i personaggi proposti nelle imitazioni dal comico genovese. TvBlog seguirà inla prima puntata.Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte diventa "The New Conte", sull'onda del "The New Pope" di Paolo Sorrentino. Le nuove imitazioni riguardano invece il Ministro dell'Economia Roberto Gualtieri, l'imprenditore Luciano Benetton, lo stilista Brunello Cucinelli, il tenore Placido Domingo e Jovanotti.dipubblicato su TVBlog.it 27 settembre 2019 21:20.

viviana_tittoni : Guardando Fratelli di Crozza - ValeriaChoosy : Perché non riesco a vedere Fratelli di Crozza sul Nove? Non è in chiaro? - dreamsbinnie : è tornato fratelli di crozza ???????????? -