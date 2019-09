Resoconto Temptation Island | terza puntata | Nathaly e Ippoliti escono separatamente

Resoconto Temptation Island - seconda puntata : Sharon perdona 'Er Faina' ed esce con lui : È andata in onda ieri 16 settembre la seconda puntata di Temptation Island Vip 2, il viaggio nei sentimenti condotto da Alessia Marcuzzi. Era atteso il falò di confronto tra Damiano 'Er Faina' e Sharon Macrì a causa delle immagini da lui visionate. Il romano non è riuscito a limare la gelosia, chiedendo in piena notte di poter incontrare la fidanzata. Ma l'esito del faccia a faccia non è stato quello da lui desiderato, anche se il successivo ...

Resoconto Temptation Island Vip prima puntata : Ciro viola le regole - espulso con la Caputo : È stata una partenza con il botto quella che ha caratterizzato la prima puntata di Temptation Island Vip 2, andata in onda ieri 9 settembre su Canale 5. Fin dalle battute iniziali, il docu-reality condotto da Alessia Marcuzzi ha mostrato gli evidenti problemi tra qualche coppia, già alle prese con dei dubbi prima dello sbarco in Sardegna. Evidente, a tal proposito, l'avvicinamento di Serena Enardu al single Alessandro, motivo di delusione per il ...

Resoconto Temptation Island - finale di stagione : trionfa l'amore per Sabrina e Nicola : Si sono spenti i riflettori sull'edizione di quest'estate di Temptation Island. Ieri, 30 luglio, è andata in onda la settima e ultima puntata del docu-reality di Canale 5, nella quale Filippo Bisciglia ha incontrato le coppie ad un mese esatto dalla fine delle riprese. Jessica e Andrea, Nunzia e Arcangelo, Katia e Vittorio, Sabrina e Nicola, Cristina e David, Ilaria e Massimo hanno aggiornato il conduttore in merito alle novità delle rispettive ...