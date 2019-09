Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 16 settembre 2019) Le sostituzioni obbligate dagli infortuni. La condizione fisica deficitaria di inizio settembre. L’orario della partita, anticipata dalle 20.45 alle 15. Il caldo eccessivo (“in mezzo al campo c’erano 33-34 gradi”). I cinque giocatori impegnati in estate in Coppa America e gli altri di ritorno dalla sosta delle nazionali. Persino “il terreno diverso rispetto a Torino, meno scorrevole, molto più secco”. “Duemila motivi” – come dice lui, anche se sarebbe più corretto chiamarli alibi – pur di non ammettere un pensiero semplice: la Juventus gioca malissimo, contro la Fiorentina ha pareggiato ma avrebbe meritato di perdere e se non fosse stato per l’incredibile autogol di Koulibaly oggi in classifica avrebbe appena 5 punti e già 4 lunghezze di distacco dall’Inter di Antonio Conte. Peggiore della prestazione di Firenze, però, è stata la conferenza post partita di Maurizio. ...

iomilanista : RT @fattoquotidiano: “Maurizio stai sereno” (ma non troppo): dite a Sarri che non allena più il Napoli - fattoquotidiano : “Maurizio stai sereno” (ma non troppo): dite a Sarri che non allena più il Napoli - TutteLeNotizie : “Maurizio stai sereno” (ma non troppo): dite a Sarri che non allena più il Napoli -