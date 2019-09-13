Traffico Roma del 13-09-2019 ore 17 | 00

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Traffico Roma del 13-09-2019 ore 10:30 Roma Daily News
UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO IN VIALE DELLE BELLE ARTI IN PROSSIMITA' DELLA GALLERIA NAZIONALE DI ARTE MODERNA ANOCRA ...
Traffico Roma del 13-09-2019 ore 16 : 30 : PER INCIDENTE DIFFICOLTA’ DI TRANSITO SU VIA UGO OJETTI NEI PRESSI DI MARIA BARBARA TOSATTI PER UN CANTIERE SI VIAGGIA RALLENTATI SULLA VIA SALARIA DALL’AEROPORTO DELL’URBE ALLA TANGENZIALE EST. RALLENTAMENTI ANCHE IN DIREZIONE OPPOSTA, VERSO IL RACCORDO, TRA VIA DEI PRATI FISCALI E L’AEROPORTO DELL’URBE, FILE ANCHE SULLA FLAMINIA DA CORSO DI FRANCIA AL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI SULLA TANGENZIALE EST DA CORSO DI FRANCIA E LA SALARIA E ...
Traffico Roma del 13-09-2019 ore 15 : 30 : PER INCIDENTE DIFFICOLTA’ DI TRANSITO SU VIA UGO OJETTI NEI PRESSI DI MARIA BARBARA TOSATTI PER UN CANTIERE SI VIAGGIA RALLENTATI SULLA VIA SALARIA DALL’AEROPORTO DELL’URBE ALLA TANGENZIALE EST. RALLENTAMENTI ANCHE IN DIREZIONE OPPOSTA, VERSO IL RACCORDO, TRA VIA DEI PRATI FISCALI E L’AEROPORTO DELL’URBE, FILE ANCHE SULLA FLAMINIA DA CORSO DI FRANCIA AL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI SULLA TANGENZIALE EST DA CORSO DI FRANCIA E LA SALARIA E ...
Traffico Roma del 13-09-2019 ore 14 : 30 : IN PRIMO PIANO PER QUANTO RIGUARDA LE NOTIZIE LEGATE AL TRASPORTO PUBBLICO E’ INTERROTTO IL SERVIZIO DELLA LINEA METRO B , PER UN GUASTO TECNICO, TRA SAN PAOLO E POLICLINICO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. ATTIVATI BUS SOSTITUTIVI PER UN CANTIERE SI VIAGGIA RALLENTATI SULLA VIA SALARIA DALL’AEROPORTO DELL’URBE ALLA TANGENZIALE EST. RALLENTAMENTI ANCHE IN DIREZIONE OPPOSTA, VERSO IL RACCORDO, TRA VIA DEI PRATI FISCALI E L’AEROPORTO ...
Traffico Roma del 13-09-2019 ore 13 : 30 : IN PRIMO PIANO PER QUANTO RIGUARDA LE NOTIZIE LEGATE AL TRASPORTO PUBBLICO E’ INTERROTTO IL SERVIZIO DELLA LINEA METRO B , PER UN GUASTO TECNICO, TRA SAN PAOLO E POLICLINICO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. ATTIVATI BUS SOSTITUTIVI PER UN CANTIERE SI VIAGGIA RALLENTATI SULLA VIA SALARIA DALL’AEROPORTO DELL’URBE ALLA TANGENZIALE EST. RALLENTAMENTI ANCHE IN DIREZIONE OPPOSTA, VERSO IL RACCORDO, TRA VIA DEI PRATI FISCALI E L’AEROPORTO ...
Traffico Roma del 13-09-2019 ore 12 : 30 : RALLENTAMENTI SULLA FLAMINIA DA VIA DI GROTTAROSSA A VIA DEI DUE PONTI VERSO IL FORO ITALICO. PER UN CANTIERE SI VIAGGIA RALLENTATI SULLA VIA SALARIA DALL’AEROPORTO DELL’URBE ALLA TANGENZIALE EST. RALLENTAMENTI ANCHE IN DIREZIONE OPPOSTA, VERSO IL RACCORDO, TRA VIA DEI PRATI FISCALI E L’AEROPORTO DELL’URBE, RALLENTAMENTI SULLA TANGENZIALE EST ALL’ALTEZZA DELLA A24 Roma TERAMO IN DIREZIONE CENTRO TRAFFICATA LA CRISTOFORO COLOMBO CON ...
Traffico Roma del 13-09-2019 ore 11 : 30 : RALLENTAMENTI SULLA FLAMINIA DA VIA DI GROTTAROSSA A VIA DEI DUE PONTI VERSO IL FORO ITALICO. PER UN CANTIERE SI VIAGGIA RALLENTATI SULLA VIA SALARIA DALL’AEROPORTO DELL’URBE ALLA TANGENZIALE EST. RALLENTAMENTI ANCHE IN DIREZIONE OPPOSTA, VERSO IL RACCORDO, TRA VIA DEI PRATI FISCALI E L’AEROPORTO DELL’URBE, RALLENTAMENTI SULLA TANGENZIALE EST ALL’ALTEZZA DELLA A24 Roma TERAMO IN DIREZIONE CENTRO TRAFFICATA LA CRISTOFORO COLOMBO CON ...
Traffico Roma del 13-09-2019 ore 10 : 30 : UN INCIDENTE RALLENTA IL Traffico IN VIALE DELLE BELLE ARTI IN PROSSIMITA’ DELLA GALLERIA NAZIONALE DI ARTE MODERNA ANOCRA TRAFFICATA LA CASSIA CON RALLENTAMENTI TRA LA VIA BRACCIANESE E LA VIA TRIONFALE VERSO IL CENTRO PIU’ AVANTI IL Traffico RALLENTA TRA IL RACCORDO E VIA DEI DUE PONTI. RALLENTAMENTI POI SULLA FLAMINIA DA VIA DI GROTTAROSSA A VIALE DI TOR DI QUINTO STESSA SITUAZIONE SULLA VIA SALARIA IN PROSSIMITA’ ...
Traffico Roma del 13-09-2019 ore 10 : 00 : UN INCIDENTE RALLENTA IL Traffico IN VIALE DELLE BELLE ARTI IN PROSSIMITA’ DELLA GALLERIA NAZIONALE DI ARTE MODERNA ANOCRA TRAFFICATA LA CASSIA CON RALLENTAMENTI TRA LA VIA BRACCIANESE E LA VIA TRIONFALE VERSO IL CENTRO PIU’ AVANTI IL Traffico RALLENTA TRA IL RACCORDO E VIA DEI DUE PONTI. RALLENTAMENTI POI SULLA FLAMINIA DA VIA DI GROTTAROSSA A VIALE DI TOR DI QUINTO STESSA SITUAZIONE SULLA VIA SALARIA IN PROSSIMITA’ ...
Traffico Roma del 13-09-2019 ore 09 : 30 : UN INCIDENTE RALLENTA IL Traffico IN VIALE DELLE BELLE ARTI IN PROSSIMITA’ DELLA GALLERIA NAZIONALE DI ARTE MODERNA ANOCRA TRAFFICATA LA CASSIA CON RALLENTAMENTI TRA LA VIA BRACCIANESE E LA VIA TRIONFALE VERSO IL CENTRO PIU’ AVANTI IL Traffico RALLENTA TRA IL RACCORDO E VIA DEI DUE PONTI. RALLENTAMENTI POI SULLA FLAMINIA DA VIA DI GROTTAROSSA A VIALE DI TOR DI QUINTO STESSA SITUAZIONE SULLA VIA SALARIA IN PROSSIMITA’ ...
Traffico Roma del 13-09-2019 ore 09 : 00 : SUL RACCORDO ANULARE IL Traffico RALLENTA LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA TRA VIA CASILINA E LA VIA ARDEATINA.RALLENTAMENTIA ANCHE IN ESTERNA TRA VIA DELLA PISANA E LA VIA DEL MARE. INCOLONNAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE EST. IN AUMENTO IL Traffico IN DIREZIONE Roma SULLE ALTRE PRINCIPALI VIE DI ACCESSO ALLA CITTA’ RALLENTAMENTI IN PARTICOLARE SULLA FLAMINIA DA VIA DI GROTTAROSSA A VIALE DI TOR DI QUINTO STESSA ...
Traffico Roma del 13-09-2019 ore 08 : 30 : SUL RACCORDO ANULARE IL Traffico RALLENTA LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA TRA VIA CASILINA E LA VIA ARDEATINA.RALLENTAMENTIA ANCHE IN ESTERNA TRA VIA DELLA PISANA E LA VIA DEL MARE. INCOLONNAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE EST. IN AUMENTO IL Traffico IN DIREZIONE Roma SULLE ALTRE PRINCIPALI VIE DI ACCESSO ALLA CITTA’ RALLENTAMENTI IN PARTICOLARE SULLA FLAMINIA DA VIA DI GROTTAROSSA A VIALE DI TOR DI QUINTO STESSA ...
Traffico Roma del 13-09-2019 ore 08 : 30 : SUL RACCORDO ANULARE IL Traffico RALLENTA LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA TRA VIA CASILINA E LA VIA ARDEATINA.RALLENTAMENTIA ANCHE IN ESTERNA TRA VIA DELLA PISANA E LA VIA DEL MARE. INCOLONNAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE EST. IN AUMENTO IL Traffico IN DIREZIONE Roma SULLE ALTRE PRINCIPALI VIE DI ACCESSO ALLA CITTA’ RALLENTAMENTI IN PARTICOLARE SULLA FLAMINIA DA VIA DI GROTTAROSSA A VIALE DI TOR DI QUINTO STESSA ...
Traffico Roma del 13-09-2019 ore 08 : 00 : SUL RACCORDO ANULARE IL Traffico RALLENTA LUNGO LACARREGGIATA INTERNA TRA VIA CASILINA E LA VIA ARDEATINA. INCOLONNAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE EST. IN AUMENTO IL Traffico IN DIREZIONE Roma SULLE ALTRE PRINCIPALI VIE DI ACCESSO ALLA CITTA’ RALLENTAMENTI IN PARTICOLARE SULLA FLAMINIA DA VIA DI GROTTAROSSA A VIALE DI TOR DI QUINTO STESSA SITUAZIONE SULLA VIA SALARIA IN PROSSIMITA’ ...
Traffico Roma del 13-09-2019 ore 07 : 30 : SUL RACCORDO ANULARE IL Traffico RALLENTA LUNGO LACARREGGIATA INTERNA TRA VIA CASILINA E LA VIA ARDEATINA. INCOLONNAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE EST. IN AUMENTO IL Traffico IN DIREZIONE Roma SULLE ALTRE PRINCIPALI VIE DI ACCESSO ALLA CITTA’ RALLENTAMENTI IN PARTICOLARE SULLA FLAMINIA DA VIA DI GROTTAROSSA A VIALE DI TOR DI QUINTO STESSA SITUAZIONE SULLA VIA SALARIA IN PROSSIMITA’ ...
Traffico Roma del 12-09-2019 ore 20 : 00 : A SEGUITO DI UN INCIDENTE RALLENTAMENTI E CODE SULLA Roma FIUMICINO , DALL’EUR AL RACCORDO ANULARE DIREZIONE FIUMICINO SEMPRE PER Traffico E VARI PICCOLI INCIDENTI SI STA IN CODA A TRATTI NELLA ZONA SUD DELL’ANELLO SULLE DUE CARREGGIATE TRA LA CASILINA E LA Roma FIUMICINO, FORTI RALLENTAMENTI NELLE DUE CARREGGIATE ANCHE TRA LA PRENESTINA E LA BUFALOTTA SULLA CARREGGIATA INTERNA CODE TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA, DIFFICILE SPOSTARSI ...