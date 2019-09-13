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Traffico Roma del 13-09-2019 ore 17 | 00

Traffico Roma del 13-09-2019 ore 17 | 00 PER INCIDENTE DIFFICOLTA’ DI TRANSITO SU VIA UGO OJETTI NEI PRESSI DI MARIA BARBARA TOSATTI PER UN CANTIERE ...

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Traffico Roma del 13-09-2019 ore 17:00 (Di venerdì 13 settembre 2019) PER INCIDENTE DIFFICOLTA’ DI TRANSITO SU VIA UGO OJETTI NEI PRESSI DI MARIA BARBARA TOSATTI PER UN CANTIERE SI VIAGGIA RALLENTATI   SULLA VIA SALARIA DALL’AEROPORTO DELL’URBE ALLA TANGENZIALE EST. RALLENTAMENTI ANCHE IN DIREZIONE OPPOSTA, VERSO IL RACCORDO, TRA VIA DEI PRATI FISCALI E L’AEROPORTO DELL’URBE, FILE ANCHE SULLA FLAMINIA DA CORSO DI FRANCIA AL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI SULLA TANGENZIALE EST DA CORSO DI FRANCIA E LA SALARIA E TRA TIBURTINA E SVICNOLO A24 VERSO SAN GIOVANNI SUL RACCORDO DI Roma CODE PER Traffico INTENSO IN CARREGGIATA INTERNA TRA OSPEDALE SANT’ANDREA E LA SALARIA E TRA NOMENTANA E TIBURTINA, FILE ANCHE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA TRA PONTINA E LA RomaNINA RIPRESA LA CIRCOLAZIONE DEI TRENI SULLA LINEA METRO B PRIMA INTERROTTO TRA SAN PAOLO E TIBURTINA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATI SU Traffico E VIABILITÀ IN TEMPO REALE ...
Fonte : romadailynews

twitterRvaticanaitalia : #SinodoAmazonico 'In #Ecuador l'Oriente amazzonico è stato colonizzato già da fine anni '60 quando fu scoperto il p… - EagleHeartFra : RT @IlMici8: Due giorni a Mykonos: - un vento che la bora levati - operatori con gli occhi a dollaro?? pronto a spennarti - un traffico che… - romadailynews : Traffico Roma del 13-09-2019 ore 17:00: PER INCIDENTE DIFFICOLTA’ DI TRANSITO SU VIA UGO… -

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Traffico Roma del 13-09-2019 ore 10:30 - Roma Daily News
Traffico Roma del 13-09-2019 ore 10:30  Roma Daily News

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