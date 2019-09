La sorella del principe ereditario saudita Mohammed bin Salman è stata condannata per

Louis Tomlinson - la sorella del cantante degli One Direction non si è suicidata : “È morta per overdose” : Félicité Tomlinson, la sorella del cantante degli One Direction, Louis, non si è suicidata ma è morta a causa di un’overdose di cocaina, Xanax e Oxicodone. È questa la conclusione a cui è giunta la polizia dopo mesi di indagini, come riferisce il Mirror. La ragazza aveva 18 anni ed era stata trovata morta nel suo appartamento: secondo il coroner a causarne la morte è stato un attacco di cuore “accidentale”, provocato da un ...

Elisa Pomarelli - il dolore della sorella : «Il lupo ti ha presa - ma non lo abbiamo riconosciuto» : La notizia della cattura di Massimo Sebastiani, prima. Quella del ritrovamento di Elisa, poi. La famiglia Pomarelli, con le sorelle di Elisa, Francesca e Debora, mamma Maria Cristina e papà...

“Ciao fratellino”. Cristian muore 19 anni - il ricordo della sorella spezza il cuore : Un dolore incancellabile. Un’immagine che resta fissa nella mente. L’auto distrutta e il sorriso di Cristian Palazzolo. L’ultima vittima della strada di un’estate piena di vite spezzate. Vite giovanissime. Aveva 19 anni Cristian Palazzolo e tanti sogni nel cassetto. Il suo cammino si è fermato nel bellunese quando la Fiat 500 su cui viaggiava, insieme a quattro amici, si è schiantata in un albero intorno alle 6.50 del mattino di domenica 1 ...

Cristel Carrisi chiama la figlia Ylenia in ricordo della sorella e commuove i fan : Le vicende della famiglia Carrisi non smettono mai di essere al centro del gossip e questa volta a commuovere il web è stata Cristel Carrisi: la figlia di Albano Carrisi e Romina Power pochi giorni fa ha dato alla luce la sua seconda figlia. La neo mamma per l’occasione ha voluto ricordare la sorella scomparsa: la secondogenita di Cristel e Davor Luksic si chiama infatti Cassia Ylenia. La decisione di mettere un nome così importante per la ...

“Quando ha scoperto di avere il cancro ha reagito così”. Nadia Toffa - le prime parole della sorella : Sono passate quasi due settimane dalla morte di Nadia Toffa ma il suo ricordo non può di certo spegnersi. Soprattutto nella sua famiglia, che ha lottato insieme a lei in questi ultimi due anni. A parlare, ai microfoni di Gente, è la sorella Mara, che ha trovato la forza di rompere il silenzio: “Io sono la sorella maggiore e ho avuto l’onore di crescere con lei, è morta a 40 anni ma è come se avesse vissuto dieci volte”, ha detto tra la ...

Nadia Toffa - il ricordo della sorella Mara : "Era lei che faceva coraggio a noi" : Non si riesce a smettere di ricordarla, Nadia Toffa, la giornalista e conduttrice de Le Iene scomparsa prematuramente, poche settimane fa, a causa di un tumore al cervello col quale stava combattendo da ormai due anni. A voler tornare a parlare di lei, oltre agli amici più cari e ai fan, anche la famiglia, e in particolar modo le sue sorelle. A rilasciare una lunga intervista al giornale Gente è stavolta la sorella Mara, che ha ...

Cristina Clerici : ecco la sorella della conduttrice Antonella : Non si sa molto di lei, se non il nome e la presunta età: è Cristina Clerici, la sorella di Antonella, con la quale va d’amore e d’accordo. È quattro anni più piccola della conduttrice e di mestiere fa la psicologa. In un’intervista concessa a Maurizio Costanzo, Antonella Clerici aveva parlato della sua famiglia, “una bella famiglia forte, con dei valori forti”, che ancora oggi rappresenta per lei un punto di riferimento. Al centro del suo ...

Beatrice e Ludovica Valli di nuovo zie : annuncio della sorella Eleonora : Beatrice e Ludovica Valli diventeranno di nuovo zie: l’annuncio da pelle d’oca della sorella Eleonora e la reazione della compagna di Marco fantini Ludovica e Beatrice Valli presto diventeranno di nuovo zie. La loro sorella Eleonora ha infatti da poco annunciato di essere rimasta incinta. Si tratta del suo secondo bebè, visto che è già mamma […] L'articolo Beatrice e Ludovica Valli di nuovo zie: annuncio della sorella Eleonora ...

Temptation Island Vip - Elga Enardu triste per la partenza della sorella : 'Manchi già' : Sono cominciate le riprese della seconda edizione di Temptation Island Vip: tra le coppie che prenderanno parte al gioco dell'amore ci sono anche Serena Enardu e il cantautore Pago. A commentare la partenza dell'ex volto di Uomini e Donne è stata proprio Elga, la gemella di Serena, che ha ammesso attraverso un post su Instagram che sentirà moltissimo la mancanza della sua sorella, con la quale condivide solitamente la sua quotidianità. Elga ...

