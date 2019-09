Diffuso illegalmente il nuovo singolo di Renato Zero | perché la passione non può

Fonte : optimaitalia

(Di giovedì 12 settembre 2019) Ildiè stato. Quale sarebbe la novità? Non esiste una novità. Da anni, molti o addirittura troppi artisti si stanno ritrovando a dover fare i conti con una totale mancanza di rispetto, messa in atto dai molti che hanno la presunzione di definirsi dei fan. E se da un lato sembra ormai utopistico pensare anche solo di arginare il fenomeno, dall'altro ci troviamo di fronte a un'ondata di ipocrisia tra coloro che la musica dovrebbero proteggerla - in quanto fan - e che invece fanno a gara per sentirsi i primi della lista, quelli del ma io l'ho già sentita, quelli che non possono aspettare una manciata d'ore per ottenere qualcosa che comunque spetterebbe loro in maniera legale. E se in Italia è assai diffusa la cattiva abitudine di non chiamare le cose con il proprio nome, siamo qui proprio per ricordarvelo. La pirateria è un reato. Un ...

OssRifiutiFCO : RT @Ecodallecitta: ‘Oltre al danno la beffa’. L'incredibile storia del sindaco di #Agrigento denunciato per aver diffuso le immagini di chi… - ENR0N : RT @Ecodallecitta: ‘Oltre al danno la beffa’. L'incredibile storia del sindaco di #Agrigento denunciato per aver diffuso le immagini di chi… - Ecodallecitta : ‘Oltre al danno la beffa’. L'incredibile storia del sindaco di #Agrigento denunciato per aver diffuso le immagini d… -