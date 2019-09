Trump silura via Twitter  Bolton | consigliere per la Sicurezza | «Noi in disaccordo»

Fonte : corriere

(Di martedì 10 settembre 2019) Su Twitter l’annuncio del licenziamento delper lanazionale. Il successore verrà nominato la prossima settimana

TgLa7 : #Trump silura #Bolton, 'non ero d'accordo con lui'. L'annuncio su Twitter, 'il successore la prossima settimana' - Corriere : Trump silura via Twitter Bolton, consigliere per la sicurezza: «Non ero d’accordo con lui» - ferrariant : Trump silura il «falco» John Bolton: «Non ero d’accordo con lui» -