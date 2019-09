L’uragano Dorian devasta le Bahamas | sale a 50 il bilancio delle vittime

Trump ha costretto il servizio meteorologico americano a mentire sulL’uragano Dorian? : Da sinistra, il segretario americano al Commercio Wilbur Ross, il presidente Donald Trump e il procuratore speciale William Barr (foto: Chen Mengtong/China News Service/Visual China Group via Getty Images) L’agenzia federale statunitense che si occupa degli studi meteorologici e oceanici (Nooa) potrebbe aver confermato una notizia falsa sulla traiettoria dell’uragano Dorian – diffusa dal presidente Donald Trump – come risultato della ...

Allerta Meteo Europa - dall’Atlantico arrivano L’uragano Dorian e la Tempesta Gabrielle : scenario estremo : L’Europa è in Allerta Meteo per il contestuale arrivo, nelle prossime ore, dei resti dell’Uragano Dorian e della Tempesta Tropicale Gabrielle, che tra Martedì 10, Mercoledì 11 e Giovedì 12 Settembre flagelleranno gran parte del Vecchio Continente: prima arriverà “Dorian“, già domani, Martedì 10 Settembre, colpendo in pieno le isole Britanniche con venti impetuosi e piogge torrenziali soprattutto in Scozia. Seguirà poi la ...

L’occhio delL’uragano Dorian - ripreso da Luca Parmitano : “Dentro l’occhio di Dorian”: è lo scarno, quasi laconico testo dell’ultimo tweet dell’astronauta dell’Agenzia spaziale europea Luca Parmitano, che diffonde per la prima volta un suo video del terribile uragano che, ricordiamo, questa settimana ha riversato la sua furia distruttiva sulle Bahamas e sulle coste sudorientali degli Stati Uniti. Avevamo potuto scorgerlo solo qualche giorno fa dalle telecamere situate ...

L’uragano Dorian flagella il Canada e si avvicina all’Europa seguito da Gabrielle : massima allerta [FOTO e MAPPE] : L’Uragano Dorian sta continuando a risalire l’oceano Atlantico lungo la costa americana orientale e si è abbattuto nelle ultime ore, con grande violenza, sulla Nuova Scozia, in Canada, dove circa 500 mila persone sono rimaste senza elettricità. Ora si sta avvicinando alle isole Magdalen con venti impetuosi, di 145 km/h. Ai 400 mila abitanti di Halifax è stato raccomandato di non uscire di casa. Proprio Halifax nelle ultime ore è ...

L’uragano Dorian fa i primi danni in Canada : 500mila persone senza elettricità : Continua a fare danni l’uragano Dorian nonostante abbia perso forza diventando un ciclone post-tropicale ma non smette di seminari danni: nelle ultime ore ha colpito la Nuova Scozia, in Canada, dove circa 500 mila persone sono rimaste senza elettricita’. Ora si sta avvicinando alle isole Magdalen con venti fino a un massimo di 145 km/h. Ai 400 mila abitanti di Halifax è stato raccomandato di non uscire di casa. Niente a confronto ...

La furia delL’uragano Dorian : alle Bahamas centinaia di dispersi e 43 morti : Nicola De Angelis La forza della natura e la devastazione dell'uragano Dorian ha lasciato le Bahamas in ginocchio: un bilancio tragico, per ora i morti sarebbero 43 ma ci sono ancora centinaia di dispersi L'uragano Dorian ha abbandonato le Bahamas e si sta dirigendo verso la costa orientale del Canada. Dietro di sé ha lasciato devastazione e distruzione, il bilancio è di 43 morti (per ora) e centinaia di dispersi. Le unità di ...

L’uragano Dorian flagella l’east coast USA : immagini terribili dalle Outer Banks - “centinaia di persone intrappolate” [FOTO e VIDEO] : L’Uragano Dorian sta risalendo l’east coast degli Stati Uniti d’America e si muove minaccioso verso la Nuova Scozia e il Canada orientale, dove arriverà nella giornata odierna. Intanto la tempesta ha colpito in modo molto pesante le Outer Banks, il gruppo di isole situate al largo della Carolina del Nord, dove centinaia di persone sono rimaste intrappolate dalle inondazioni. Impressionanti le immagini che arrivano dalle isole, ...

A che punto è L’uragano Dorian : Alle Bahamas ci sono almeno 43 morti e migliaia di persone ancora disperse, la grande perturbazione ha intanto raggiunto gli Stati Univi e si muove lentamente verso il Canada

L’uragano Dorian prosegue nella sua folle corsa : 43 morti alle Bahamas e adesso arriverà in Europa : Continua la folle corsa dell’Uragano Dorian, che ha devastato le Bahamas. Centinaia di sopravvissuti sono in fuga dalle isole e altre migliaia attendono di essere evacuate dopo il passaggio della tempesta che ha lasciato una scia di distruzione, aprendo una gravissima crisi umanitaria. Il bilancio ufficiale della vittime è di 43, ma è destinato senz’altro a salire secondo i media locali. Ieri folle di disperati si sono ammassate nei ...

Meteo - sull’Italia 3 giorni di maltempo terribile in vista dell’arrivo in Europa delL’uragano Dorian : Meteo – Il Nord Italia sta vivendo ore tipicamente autunnali, con freddo anomalo e forte maltempo: nella sola giornata odierna sono caduti 106mm di pioggia a Vallarsa, 103mm a Recoaro Terme, 78mm a Roverchiara, 75mm a Vigarano Mainarda, 70mm a Formignana, 66mm a Sorgà, 65mm a Goito, 54mm a Porto Tolle per le piogge torrenziali che hanno colpito tutto il settore centro/orientale dell’Italia settentrionale, dopo i fenomeni estremi di ...

L’uragano Dorian tocca terra in North Carolina con venti di 150km/h : ancora molto pericoloso : L’uragano Dorian, adesso di categoria 1 con venti a 150km/h, ha toccato terra in North Carolina ma il Centro nazionale degli uragani statunitense avverte che nonostante il declassamento è ancora molto pericoloso. L’uragano porta piogge torrenziali e si muove lentamente, a 22km/h, sferzando così per più tempo le zone su cui passa. In Virginia, stato vicino, le condizioni sono ancora di tempesta tropicale. Il vento ha forza di uragano ...