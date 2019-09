Anticipazioni Uomini e donne | Giulio e Alessandro già rivali per ' colpa' di Veronica

Fonte : Blastingnews

(Di sabato 7 settembre 2019) Mancano pochi giorni al debutto in televisione di, la cui prima puntata è fissata per lunedì 16 settembre su Canale 5. Nel frattempo, però, in questi giorni vanno avanti le registrazioni della nuova edizione del trono classico e del trono over. Dopo la prima puntata registrata settimana scorsa, ecco che ieri pomeriggio sono rientrati in studio i nuovi tronisti di questa stagione. I colpi di scena non sono mancati e a distanza di una settimana dall'inizio di questo percorso, ecco che sono nate già le primetà tra i due tronisti. Il motivo? Avrebbe a che fare con, una corteggiatrice che avrebbe già 'stregato' entrambi i ragazzi., nuovi spoiler:giàLeche arrivano dalla registrazione ditrono classico rivelano cheaveva chiesto di poter fare un'esterna con la ...

Novella_2000 : Uomini e Donne: anticipazioni seconda puntata trono classico. Ospiti in studio Nunzia e Arcangelo - OroscopoToday : Uomini e Donne, David e Cristina furibonda lite: 'Maledetta zingara', interviene la De Filippi - blogtivvu : Uomini e Donne, anticipazioni: Javier arriva per Sara, Alessandro e Giulio in competizione? - Blog Tivvù - La tivvù… -