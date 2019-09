Governo | Di Maio | Di Maio | «Il problema del vicepremier non esiste più» Conte | «Adesso

Governo - vertice Pd-M5S. L’appello di Conte : «Serve esecutivo forte». Di Maio rinuncia : non sarò vicepremier : Riunione dello stato maggiore dei Cinque Stelle. vertice del Pd al Nazareno. Paragone (M5S): «Pattuglia di Fi guidata da Letta pronta a votare sì». Di Maio: «Nascita Governo dipenderà dal voto su Rousseau»

Governo - Conte «Con Di Maio e Zingaretti possiamo cambiare l'Italia». Di Maio : «Dipende tutto da Rousseau» : Conte ha convocato alle 17 a Palazzo Chigi i capigruppo di M5s e Pd per discutere del programma di Governo. Lo si apprende da fonti Dem. Già sabato c'era stato un primo incontro, con...

Di Maio : no a un Governo a tutti i costi - Conte miglior premier possibile : «governo sì ma non a tutti i costi», dice Luigi Di Maio, capo politico di M5S, in un'intervista in onda su Class Cnbc. «Se nasce un Conte bis, nasce - spiega Di Maio -...

Governo - Conte convoca capigruppo M5S e Pd. Di Maio vede Di Battista : «Dipende tutto da Rousseau» : Conte ha convocato alle 17 a Palazzo Chigi i capigruppo di M5s e Pd per discutere del programma di Governo. Lo si apprende da fonti Dem. Già sabato c'era stato un primo incontro, con...

Governo - Di Maio : “Sì a esecutivo ma non a tutti i costi. Conte miglior premier possibile” : Il capo politico del Movimento 5 Stelle, Luigi Di Maio, ribadisce il suo parere favorevole alla formazione di un nuovo Governo con il Pd, "ma non a tutti i costi". Durante un'intervista, Di Maio sottolinea che la priorità è capire "cosa si deve fare insieme". E ritiene che il miglior presidente del Consiglio possibile oggi sia Giuseppe Conte.Continua a leggere

Luigi Di Maio : "Sì al Governo con il Pd ma non a tutti i costi" : “Governo sì ma non a tutti i costi”. Lo dice Luigi Di Maio, capo politico di M5S, in un’intervista in onda su Class Cnbc, rilasciata nel weekend.“Se nasce un Conte bis, nasce -spiega Di Maio- perché abbiamo nel programma di Governo i temi che interessano alle persone, e non dobbiamo assolutamente approssimarli o annacquarli. Devono essere obiettivi ben precisi. Si vuole il taglio dei parlamentari, si o no? ...

Governo : Di Maio - ‘Conte miglior premier possibile - Lega ha sprecato occasione storica’ : Roma, 2 set. (AdnKronos) – Matteo Salvini, ‘in questi giorni mi aveva proposto di fare il presidente del Consiglio, per provare a ricucire e quindi a creare di nuovo un’alleanza Movimento 5 Stelle-Lega. Io credo che Giuseppe Conte sia il presidente del Consiglio migliore che l’Italia possa avere in questo momento, e penso anche che la Lega ha avuto la sua occasione per governare con noi, di governare questo Paese, e ...

Governo : Di Maio - ‘sì a esecutivo ma non a tutti i costi'(2) : (AdnKronos) – “Se nasce un Conte bis, nasce -spiega Di Maio- perché abbiamo nel programma di Governo i temi che interessano alle persone, e non dobbiamo assolutamente approssimarli o annacquarli. Devono essere obiettivi ben precisi. Si vuole il taglio dei parlamentari, si o no? Si vogliono revocare le concessioni autostradali a quei concessionari che hanno fatto crollare il ponte Morandi? Si vuole a livello europeo chiedere ...

Conte incontra i capigruppo M5s-Pd | Di Maio : nuovo Governo dipende da Rousseau : Potrebbe essere il vertice decisivo per la nascita o il fallimento del nuovo governo giallorosso. Nascita che comunque - fa sapere Luigi Di Maio - dipenderà dall'esito del voto su Rousseau. A Palazzo Chigi sono arrivati i capogruppo dei due schieramenti

