Calcutta sarà in tour in Europa a partire da novembre | ecco tutte le date

Cosenza - al via il 'Festival delle invasioni' : il 20 luglio sarà la volta di Calcutta : Mancano pochi giorni all'apertura del sipario su uno degli eventi più attesi dell’estate calabrese: “Il Festival delle invasioni” di Cosenza. L’appuntamento musicale, che vedrà salire sul palco artisti di fama internazionale, è stato fortemente voluto ed organizzato dall'Amministrazione Comunale di Cosenza. Il 'Festival delle invasioni' e i super ospiti L'attesissimo evento intitolato "Festival delle invasioni", amato da giovani e non, sta per ...