Le info-grafiche di Counterpoint su smartphone e feature phone mostrano le tendenze

Samsung e le tre info-grafiche sui Galaxy Note 10 : storia - confronto con Note 9 e S Pen : Samsung ha realizzato tre info-grafiche per velocizzare la sedimentazione delle informazioni e dare risalto ai punti di forza del nuovo progetto L'articolo Samsung e le tre info-grafiche sui Galaxy Note 10: storia, confronto con Note 9 e S Pen proviene da TuttoAndroid.

Birra - dove cresce di più la produzione e l’export in Europa – infografiche : Birra, dove cresce di più la produzione e l’export in Europa – infografiche In Italia la crescita del consumo è un fatto recente, non siamo mai stati grandi bevitori di Birra, ma ora con il boom di quelle artigianali le cose sono cambiate. Altrove la Birra ha sempre fatto parte della dieta quotidiana, e anzi negli ultimi tempi ha mostrato un po’ le corde. Ma dove negli ultimi anni si sono verificate la maggiori variazioni nella ...

Mortalità infantile - come è cambiata in Europa negli anni – infografiche : Mortalità infantile, come è cambiata in Europa negli anni – infografiche Mortalità infantile, come è cambiata in Europa negli anni Ormai appare quasi storia se volgiamo lo sguardo indietro, la morte di un bambino è un fatto rarissimo, che accade solo in casi estremi. 60-80-100 anni fa un po’ tutti potevano dire di conoscere qualcuno che aveva perso un figlio. È evidentissimo dai dati Eurostat organizzati nella nostra infografica. Nel ...

Missione spaziale Apollo 11 - 50 anni dopo vogliamo tornare sulla luna : perché è importante e i progetti futuri [infoGRAFICHE] : Oggi, 20 luglio 2019, è il 50° anniversario della Missione Apollo 11 che ha portato i primi uomini a calpestare il suolo lunare nel 1969. L’Agenza spaziale Europea (ESA) sta collaborando con i partner internazionali per riportare l’uomo sull’unico satellite naturale della Terra. La luna è il nostro vicino cosmico più prossimo e un obiettivo naturale per creare una base di ricerca mentre ci prepariamo a viaggiare più in profondità nel sistema ...

Espulsioni di immigrati - come sono in numeri in Europa – infografiche : Espulsioni di immigrati, come sono in numeri in Europa – infografiche Quanti sono gli stranieri espulsi dall’Italia e dagli altri Paesi europei ogni anno? E’ questo uno dei elementi più sensibili legati al tema dell’immigrazione. Nel nostro Paese vi sono state polemiche sulla possibilità di espellere gli immigrati irregolari, sul numero di quanti siano stati effettivamente espulsi, e quanto siano costate. Nel ...

Crisi demografica - dove la popolazione è in maggior calo. L’evoluzione negli anni – infografiche : Crisi demografica, dove la popolazione è in maggior calo. L’evoluzione negli anni – infografiche In Italia la popolazione è in calo da diversi anni. Nonostante l’immigrazione, il calo delle nascite è troppo forte e nel 2018 il numero dei residenti in Italia è diminuito di 124 mila unità. Di 400 mila in 4 anni. Ma dove precisamente il tasso di crescita della popolazione è risultato più negativo l’anno scorso e in quelli ...