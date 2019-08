Prova speciale - Etilotest | funzionano davvero? - VIDEO

Fonte : quattroruote

(Di giovedì 29 agosto 2019) Fa caldo, la compagnia è piacevole, lestate rende più socievoli: un cocktail, poi un altro E, quando è il momento di andare a casa, ci si mette al volante. Il problema è che, in caso di un controllo da parte delle forze dellordine o, peggio, di un incidente, il Codice della strada è molto chiaro: non si guida se il tasso alcolemico supera gli 0,5 g/l e se il valore va oltre 0,8 diventa un reato penale, con tutto quello che ne consegue. Meglio evitare questo rischio, quindi. Ma come si fa per sapere se si è in regola con la legge? Anche una persona apparentemente sobria può sforare il limite legale: meglio, quindi, sottoporsi a un controllo volontario con uno dei tantiin vendita sul web o nelle farmacie. Le prove. Tutto facile, dunque: ma sono affidabili questi strumenti, offerti a volte per pochi euro? Per saperlo, non cera cherlo: ce ne siamo procurati dieci, abbiamo ...

TMW_radio : RT @RicCaponetti: ??Su @TuttoMercatoWeb io e @dariomarchetti7 vi accompagneremo al derby #LazioRoma con uno speciale countdown Se #Fonsec… - RicCaponetti : ??Su @TuttoMercatoWeb io e @dariomarchetti7 vi accompagneremo al derby #LazioRoma con uno speciale countdown Se… - Ea_sywriting : @persefoneregina Bub, sei un caso speciale ????? Ti giuro che la stragrande maggioranza nemmeno ci prova perché tanto… -