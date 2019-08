LIVE Sinner-Wawrinka 3-6 6-5 US Open 2019 in DIRETTA | l’azzurro ottiene il controbreak e

Fonte : oasport

(Di martedì 27 agosto 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA1-3 Gran diritto all’incrocio delle righe per il nostro portacolori. 2-0 Servizio al corpo da parte di. 0-1 Minibreak immediato per. 6-6 Il secondo set, si deciderà al tie-break. 40-15 Ace dello svizzero. 30-15manda a destra e sinistracon bordate allucinanti. 0-15 Doppio fallo di. 6-5 Fenomenale! Pallonetto e difesa assurda che gli permettono di assicurarsi il tie-break. AD-40 Spara fortissimonon contiene. 40-40 Palla break annullata: lungo il diritto dello svizzero. 30-40spara in maniera frettolosa: ne approfitta. 30-30 Diritto fuori misura di: fuori di molto. 30-15 Sbracciata di rovescio pazzesca di: non ci arriva. 15-0 COME MARTELLA! Che solidità da fondocampo nonostante le risposte di. 5-5...

zazoomnews : LIVE Sinner-Wawrinka 3-6 4-3 US Open 2019 in DIRETTA: controbreak dell’azzurro che ci crede! - #Sinner-Wawrinka… - zazoomblog : LIVE Sinner-Wawrinka 3-6 US Open 2019 in DIRETTA: lo svizzero conquista il primo set! - #Sinner-Wawrinka #DIRETTA:… - zazoomblog : LIVE Sinner-Wawrinka 0-0 US Open 2019 in DIRETTA: l’azzurrino contro Stan The Man per l’esordio Slam - #Sinner-Wawr… -