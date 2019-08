L’Inter dà il via ai lavori al Suning Training Center

Serie A al via - fuga per lo scudetto : la Juve è favorita ma è un’incognita. Dal Napoli alL’Inter : tocca alle altre partire bene e battere la noia : La fuga come grimaldello per sconfiggere l’ineluttabile. La Serie A riparte così, sabato alle ore 18 allo stadio Tardini di Parma, con il primo pallone giocato da Ronaldo e dalla sua Juventus, mentre tutti gli altri stanno a guardare la favorita. Sapendo che la squadra che ha dominato gli ultimi 8 campionati è al momento un’incognita. Ha comprato, anche bene, ma non è stata capace di vendere. Ha portato Maurizio Sarri in panchina, ma ...

Senza un posto e senza maglia - Icardi via dalL’Inter : prende piede lo scambio con Dybala? : L’Inter priva Mauro Icardi della sua maglia: la numero 9 va a Romelu Lukaku. La cessione è ormai imminente e intanto prende piede la possibilità di uno scambio con Dybala L’arrivo di Romelu Lukaku, dopo giorni di estenuante trattativa, rotture e rilanci con il Manchester United e la Juventus che ha provato ad inserirsi, ha fatto felici tutti: Antonio Conte ha il bomber che voleva, la società ha piazzato il colpo da 90, i tifosi ...

Mortal Kombat 11 : Via alle qualificazioni italiane per L’Interkontinental Kombat : Il Mortal Kombat 11 Interkontinental Kombat: Italian Qualifier, torneo italiano di qualificazione all’Interkontinental Kombat, è ormai alle porte. L’Interkontinental Kombat, competizione che porta l’esport in Mortal Kombat 11, è un insieme di tornei open che offrono la possibilità a tutti i giocatori di partecipare a competizioni ufficiali, online e offline, giocando all’acclamato ...

“Il santuario” - un viaggio alL’Interno del santuario marino Pelagos per capire l’impatto dell’inquinamento da microplastiche : Ogni anno nel mondo produciamo 240 milioni di tonnellate di plastica, di questi 8 milioni finiscono in mare. Un problema globale da cui non è immune anche il mare Mediterraneo, comprese le sue aree più delicate, come il santuario di Pelagos. “Il santuario”, documentario prodotto da Sky TG24 e realizzato da Nicola Veschi in onda sabato 3 agosto alle 21.30 su Sky TG24 (e in replica domenica 4 agosto alle 15), racconta gli effetti della presenza di ...

Nuoto : che cosa è L’International Swim League? Tanti campioni e azzurri al via : Dopo lo spettacolo dei Mondiali 2019 di Nuoto a Gwangju (Corea del Sud), gli “Squali” delle vasche si concederanno un breve periodo di pausa ma durerà poco. Il riferimento è alla ISL (International Swim League) del magnate ucraino KonsTantin Grigorishin, circuito di gare totalmente esterno alla Federazione Internazionale. Dopo le Championships Series della FINA, è la volta di questa importante rassegna, creata per garantire agli ...

C’era un grosso ragno alL’Interno! Incendia casa - la distrugge e fugge via : A incastrare la donna i filmanti di sorveglianza della zona. Fermata e interrogata dalla polizia, la donna non ha negato di aver dato fuoco all'abitazione ma ha spiegato di averlo fatto per via di un grosso ragno velenoso. Ha Incendiato la casa distruggendola completamente poi si è messa in auto ed è fuggita ma quando infine è stata fermata e interpellata dalla polizia ha spiegato di averlo fatto perché nell'abitazione vi era un grosso ragno ...

Ponte Morandi - la denuncia degli abitanti dopo l’implosione : “Viviamo alL’Interno del cantiere - si rispettino le norme” : Finestre rotte, crepe e danni alle facciate. Se non è facile la vita attorno al maxi-cantiere per la demolizione e ricostruzione del Ponte Morandi, sono tutto sommato limitati i danni causati dall’implosione controllata con la quale le 50mila tonnellate rimaste in piedi sono venute giù con la dinamite lo scorso 28 giugno. Sono quattro, a oggi, le richieste di risarcimento ufficiali arrivate alla struttura commissariale, che si riserva di ...

Andrea Camilleri - L’Intervista di Silvia Truzzi nel 2013 : “Agli italiani non piacciono i politici che ragionano e agiscono con onestà” : “Agli italiani non piacciono i politici che ragionano e agiscono con onestà e che sono dimessi. Avevamo un uomo mite e onesto come presidente del Consiglio, Ferruccio Parri, che ben presto diventò per tutti ‘Fessuccio’. Silvio Berlusconi? Non è fascista, ma si pone come se fosse un gerarca fascista. E questo piace molto”. Nel 2013 la giornalista de Il Fatto Quotidiano, Silvia Truzzi, intervistò Andrea Camilleri: politica, ...

Palmieri : “Avviati contatti per Icardi. L’Inter fissa il prezzo - Napoli in vantaggio sulla Juve” : Palmieri: “Avviati contatti per Icardi. L’Inter fissa il prezzo, Napoli in vantaggio sulla Juve” Palmieri: “Avviati contatti per Icardi. L’Inter fissa il prezzo, Napoli in vantaggio sulla Juve”. Entra nel vivo il duello tra partenopei e bianconeri per l’ attaccante argentino. L’ Inter ha fissato il prezzo per il giocatore e i primi contatti tra i club sono già in corso. Ne parla il collega ...

Savoini - via alL’Interrogatorio Il manager : «Dissi a Salvini di non andare al Metropol»|foto : Il leghista presidente dell’associazione LombardiaRussia indagato nell’inchiesta della procura di Milano per corruzione internazionale

Icardi via dal ritiro delL’Inter - l’argentino si rilassa in famiglia : Wanda Nara lo consola sul lago di Como [FOTO] : Dopo aver lasciato il ritiro dell’Inter ieri, l’argentino è tornato nella sua villa sul lago di Como per trascorrere qualche ora di relax Mauro Icardi è sempre più fuori dall’Inter, l’argentino infatti ha lasciato ieri il ritiro di Lugano per fare ritorno a casa, dove si allenerà in solitudine in attesa di novità dal mercato. Maurito non è stato convocato per la tournée in Asia, per questo motivo avrà più tempo per ...

La Fiorentina negli USA - al via L’International Champions Cup : Inizia la nuova stagione in casa Fiorentina, vietato fallire per i viola dopo l’ultima deludente stagione, l’arrivo del presidente Commisso ha riportato nuovo entusiasmo ed i tifosi si sono avvicinati nuovamente alla squadra. Fiorentina negli USA per partecipare all’International Champions Cup, la prima tappa è a Chicago, la Fiorentina è atterrato nella serata di ieri, il primo impegno è previsto per il 17 luglio contro ...