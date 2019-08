Aggredito da un cinghiale | muore centauro 47enne

Fonte : ilgiornale

(Di lunedì 26 agosto 2019) Giorgia Baroncini L'uomo ha investito unche gli ha improvvisamente tagliato la strada. L'animale ha poi infierito sul corpo delche è morto dopo un mese di agonia Si trovava alla guida della sua moto quando ha investito unche gli ha improvvisamente tagliato la strada. L'animale ha poi infierito sul corpo dell'uomo, causandogli ulteriori gravi traumi. L'uomo era stato subito soccorso e trasportato all'ospedale di Catanzaro, ma è morto dopo un mese di agonia. Lo scorso 28 luglio, ilAntonio Rocca era rimasto coinvolto in un grave incidente con un. L'uomo era in sella alla sua motocicletta quando l'animale è sbucato dal nulla, attraversando la strada. Ilè stato sbalzato dalla moto e subito ilsi è avventato su di lui, causandogli altre ferite al volto e all'addome. Soccorso, l'uomo è stato tenuto in coma ...

