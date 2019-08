Conte | stagione politica chiusa | questione di programmi no di persone

L’ultimo affondo di Conte a Salvini : “Chiusa stagione con Lega”. E resta in campo per bis : Giuseppe Conte archivia definitivamente la parentesi di governo con la Lega, ma si rende 'disponibile' a guidare un nuovo, eventuale esecutivo targato M5S-Pd. Arrivato a Biarritz per il G7, il presidente del Consiglio uscente dichiara che "la stagione politica con la Lega" è chiusa "e non si può riaprire più per nessuna ragione". Un messaggio che molti interpretano rivolto al segretario del Pd Nicola Zingaretti che chiede al M5S chiarezza sui ...

Per Conte la stagione con la Lega è chiusa. Ma proseguono i contatti tra Carroccio e M5s : Il presidente del Consiglio dimissionario, Giuseppe Conte, a Biarritz, in Francia, dove da stasera fino a lunedì si terrà il G7 rispondendo ai giornalisti ha definito "chiusa" la stagione politica con la Lega. Ma i contatti tra il Movimento e il Carroccio sono proseguiti in questi giorni, fatto che non esclude del tutto al momento la possibilità di un nuovo esecutivo gialloverde. "Non rinnego l'esperienza politica con ...

Conte : "La stagione con la Lega è chiusa e non si riaprirà più" (VIDEO) : Giuseppe Conte ha parlato con i giornalisti al termine della riunione preparatoria del G7 di Biarritz, in Francia. Il presidente del Consiglio dimissionario ha spiegato quali siano i temi dell’importantissimo vertice, ma non si è potuto sottrarre dalle domande sull’attuale situazione politica nazionale. Partito Democratico e Movimento 5 Stelle stanno trattando per la formazione di un nuovo governo e a chi parla di opzione dei due forni con la ...

Giuseppe Conte : "La stagione con la Lega è chiusa. Io di nuovo premier? Non è una questione di persone" : "Non rinnego l'esperienza politica con la Lega, ma quella stagione politica è per me chiusa e non si potrà riaprire". Giuseppe Conte parla dopo il suo arrivo a Biarritz per il G7 e sull'ipotesi di un suo nuovo ruolo da presidente del Consiglio di un governo giallo-rosso resta vago: "Conte bis? Io no

