Ti amo in tutte le lingue del mondo | cast | trama e curiosità

Di Maio : "Ecco i 10 punti prioritari. Abbiamo avviato tutte le interlocuzioni per trovare una maggioranza" : Luigi Di Maio si è presentato puntuale alle 17 nella Studio alla Vetrata del Quirinale dove lo attendeva il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, accompagnato dai suoi capigruppo Francesco D'Uva e Stefano Patuanelli, mentre ancora Matteo Salvini era impegnato a parlare davanti ai giornalisti.Quando è toccato a lui parlare ai giornalisti, Di Maio ha letto una lunga dichiarazione:"La crisi di governo ha fatto piombare nell'incertezza ...

"Sono state avviate tutte le interlocuzioni per avere una maggioranza solida che voglia convergere sui punti indicati". Lo ha detto Luigi Di Maio al termine delle consultazioni con il presidente Mattarella. Noi non lasciamo affondare la nave, che a pagare siano gli italiani" ha concluso

Palermo, 17 ago. (AdnKronos) - "Autorizzato lo sbarco del 27 minori non accompagnati a bordo. Ci auguriamo che tutte le persone a bordo possano sbarcare al più presto". Così, Emergency sui social dopo l'ok allo sbarco dei minori a bordo della Open Arms.

Miss teenager original 2019 tutte le star diventate famose - : Roberta Damiata Si sono svolte a Roma in questi giorni, le semifinali del concorso più atteso dell'estate Miss teenagers original 2019 Miss teenager original è stato ideato da Nunzio Lusso nel 1964 e attualmente rilevato dal nuovo Patron Stefano Stefanelli, è stato il talent scout di molti personaggi diventati famosi: Mita Medici, Gloria Guida , Milly Carlucci, Barbara De Rossi, Bianca Guaccero, Isabella Ferrari, Jo' Chiarello, ...

Il gelato può sostituire un pasto? Diciamolo una volta per tutte : no : Da qualche anno, il consumo di gelati va a gonfie vele, soprattutto in estate, quando è facile cedere alla tentazione di sostituire il pasto con una coppetta fresca e gustosa. Ma questa scelta va meditata bene. Piace al 93% degli italiani, secondo dati resi noti a giugno dall’Igi (Istituto del gelato italiano), e il 36% lo gusta un paio di volte alla settimana. A gennaio, la Fipe (Federazione italiana pubblici esercizi) ci ha invece informato ...

Amici - Tish cancella tutte le foto del talent : clamorosa rottura con Maria De Filippi? Lei dice che... : Da quando si è concluso il talent Amici di Maria De Filippi, programma campione di ascolti su Canale 5, Tish gode di grande fama. Artista apprezzatissima, è entusiasta di intraprendere la carriera di cantante per lei appena agli esordi. Ma in questi giorni, i suo follower di Instagram si sono innerv

Earth Overshoot Day - oggi l’uomo ha utilizzato tutte le risorse naturali dell’anno : stiamo usando 1 - 75 pianeti Terra all’anno : oggi, 29 luglio, l’uomo ha utilizzato tutte le risorse naturali dell’intero anno. Questo il risultato delle analisi del Global Footprint Network, l’organizzazione di ricerca internazionale che ha avviato – e continua a portare avanti – i calcoli per la contabilità delle risorse naturali attraverso l’Impronta Ecologica. Questo indicatore tiene traccia della domanda dell’uomo per le aree biologicamente produttive che forniscono risorse naturali e ...

L’insegnamento di Abby Wambach alle donne : “Tutte noi abbiamo bisogno di un branco” : Su Libero il libro in cui l’ex campionessa di calcio americana, Abby Wambach, spiega alle ragazze come essere vincenti. Si chiama “Un branco di lupe”, è uscito a giugno, pubblicato da Mondadori. La Wambach è un’attivista del movimento LGBT internazionale, ha fondato un’organizzazione, la Wolfpach Endeavor, che aiuta le donne a fare gruppo. Si è ritirata a 2015, a 35 anni, dopo aver segnato, con la Nazionale Usa, 184 ...

Pallanuoto femminile - Mondiali 2019 : Italia-Cina 14-6. Fabio Conti : “Abbiamo giocato meglio in difesa grazie alla collaborazione di tutte” : Grande soddisfazione in casa Italia per la netta vittoria odierna del Setterosa nella sfida contro la Cina, valso alle azzurre l’approdo diretto ai quarti di finale dei Mondiali di Pallanuoto femminile: tutta la gioia per il primo posto nel Girone D risuona nelle parole rilasciate al sito federale dal CT Fabio Conti e da Giulia Viacava, oggi a segno due volte. Così Fabio Conti subito dopo il successo odierno: “Abbiamo raggiunto il ...

Io e te - Giuliana De Sio : “Ero innamorata di lui - poi ho scoperto che si faceva tutte le donne”. Imbarazzo di Diaco : Ospite nel programma di Pierluigi Diaco, Io e Te, Giuliana De Sio ha raccontato un momento della sua vita che ha messo in Imbarazzo il conduttore: “Ero innamorata di lui, pensavo di farmi una vacanza romantica ma ho scoperto che si faceva tutte le donne della comune”. A cosa si riferisce la De Sio? A quando aveva 18 anni, momento in cui decise di lasciare casa dei genitori per andare a vivere in una comunità hippie e lì si innamorò ...

Giuliana De Sio a Io e Te : Ero innamorata di lui - ma se le faceva tutte : Giuliana De Sio ospite a Io e Te, imbarazzo in diretta. Oggi, durante il quotidiano faccia a faccia, Pierluigi Diaco ha intervistato l’attrice campana. Giuliana De Sio ha parlato della sua vita professionale e personale, per poi rivelare: «Ero innamorata di lui, ma se le faceva tutte». Ma andiamo con ordine. Giuliana De Sio ha raccontato che ha lasciato la casa dei genitori a 18 e per un periodo di tempo avrebbe vissuto in una comune hippie ...

Autonomia : Zaia - 'non firmerò accordi al ribasso - vogliamo tutte le 23 materie' : Venezia, 4 lug. (AdnKronos) - "Noi siamo pronti per l'Autonomia, il nostro progetto è pronto, abbiamo fatto i compiti per casa, e nessuno ci può dire che il nostro progetto è illegale o incostituzionale: noi chiediamo esattamente quello che la legge ci concede: 23 materie". Così il presidente del Ve