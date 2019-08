Sampdoria | dopo un anno di tira e molla Ferrero verso la cessione a Vialli Dietro due

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 23 agosto 2019) Per uscire allo scoperto è servito undi. Giovedì 22 agosto il patron della, Massimo, e il consorzio di investitori che fa capo a Gianlucadiffuso il comunicato atteso dai tifosi, confermando l’esistenza di una trattativa, in stadio avanzato, per ladel club. Non solo: le parti annunciano di aver firmato una lettera d’intenti con cui si impegnano a confrontarsi in esclusiva per arrivare al closing entro la fine di settembre. Così la Samp,il Milan, si candida a diventare la seconda squadra di A nelle mani dei big della finanza mondiale., infatti, c’è la CalcioInvest Llc di Jamie Dinan e Alex Knaster: il primo americano, il secondo russo, a capo rispettivamente di York e Pamplona Capital Management, due fondi d’investimento di grosso calibro. Rispetto al caso rossonero, però, ci sono almeno due importanti ...

