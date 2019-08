Calcio inglese | non c’è solo il paradiso della Premier | la crisi diffusa delle piccole

Liverpool-Chelsea - la Supercoppa Uefa tutta inglese. Per la prima volta dirige una donna : “Nessuna paura - il Calcio è uguale per tutti” : Si riparte dalla croce di San Giorgio: tre mesi fa l’Inghilterra testimoniava il suo dominio sul calcio europeo, mandando quattro squadre in finale di Champions ed Europa League. Questa sera la Supercoppa europea sarà l’inevitabile epilogo di questa supremazia: a Istanbul si affronteranno alle 21 il Liverpool di Klopp e il nuovo Chelsea di Lampard. Ma questa gara sarà destinata a rimanere per un altro motivo: sarà infatti la prima ...

Premier is Back! In esclusiva su Sky Sport la nuova stagione del Calcio inglese : L’attesa è finita, Premier IS Back! IL VIA ALLA stagione 2019/20 DEL CAMPIONATO DI calcio PIÙ SEGUITO AL MONDO La Premier LEAGUE inglese è in esclusiva su Sky 215 partite, fino a 6 incontri per ogni turno, con il “Friday Night”, il “Monday Night” e diversi “Saturday Night” Inoltre: Studi pre e post partita dedicati Le Regine d’Europa, Liverpool e...

CalcioMERCATO MILAN NEWS/ Un altro club inglese a caccia di Kessie - ultime notizie - : CALCIOMERCATO MILAN NEWS: dopo il Wolverhampton, anche un club londinese mette nel mirino il centrocampista Franck Kessie, ultime notizie,

Calciomercato Juventus - una big inglese piomba su Kean : offerta monstre : Calciomercato Juventus – La Juventus dovrà presto sciogliere il nodo Moise Kean, in scadenza di contratto nel 2020: il rischio di perderlo a zero si fa alto ogni giorno che passa, senza un rinnovo che lo metterebbe al riparo da ogni assalto esterno. Lo status attuale rende appetibile il millennial: sulle sue tracce Everton, Borussia Dortmund e soprattutto Arsenal, che nelle ultime ore sembra aver […] More

Calciomercato - le notizie di oggi – Il nuovo 11 del Parma con Inglese - De Ligt domani a Torino : IL nuovo 11 DEL Parma – Il Parma si è infatti rinforzato in fase di mercato, acquistando Sepe e Laurini per la difesa, Hernani per il centrocampo e Karamoh per l’attacco. Ma il vero colpaccio è in realtà un ritorno, quello di Roberto Inglese. Raggiunto infatti l’accordo con l’attaccante del Napoli sulla base di 2 milioni (prestito oneroso) e obbligo di riscatto fissato a 18. Karamoh e Inglese, dunque, i nuovi arrivi, che vanno ad ...

Calciomercato Parma - Inglese e Karamoh per un attacco niente male : l’11 di D’Aversa è molto interessante [FOTO] : Il ritorno in Serie A dopo qualche stagione nelle serie minori è coinciso con una salvezza mai messa in discussione. In seguito al fallimento il Parma è ripartito alla grande, ben guidato in panchina dal tecnico D’Aversa. Allenatore, quest’ultimo, che è stato confermato anche per la prossima stagione, il cui obiettivo è fare sempre meglio. Il Parma si è infatti rinforzato in fase di mercato, acquistando Sepe e Laurini per la ...

Calciomercato Parma - è fatta per il ritorno di Inglese [CIFRE e DETTAGLI] : Il Parma è letteralmente scatenato, il club ha intenzione di confermarsi dopo l’ultima stagione, l’obiettivo è quello di disputare un campionato tranquillo e raggiungere la salvezza. Nelle ultime ore importante movimento di Calciomercato, è stato raggiunto l’accordo con il Napoli per il ritorno dell’attaccante Roberto Inglese. Il calciatore si è confermato come uno dei migliori della scorsa stagione ma è stato ...

Calciomercato Napoli - si lavora sulle cessioni : Rog - Hysaj - Verdi e Inglese (RUMORS) : Se è vero che il Napoli di Aurelio De Laurentiis è molto attivo sul fronte delle entrate in questi primi giorni di Calciomercato estivo, è anche vero che c'è la necessità di piazzare diversi esuberi per fare spazio in rosa ai nuovi arrivati. La lista degli esuberi, però, è ancora molto lunga e non è semplice trovare degli acquirenti in grado di soddisfare le esigenze e le pretese del presidente azzurro. Infatti, giocatori come Marko Rog, Elseid ...

Peter Crouch addio - l’attaccante inglese si ritira dal Calcio giocato [FOTO] : Appende le scarpette al chiodo Peter Crouch. L’ex attaccante, tra le altre, di Liverpool, Tottenham e Stoke City, oltre che della nazionale inglese, ha deciso di ritirarsi, comunicandolo via Twitter. “Dopo averci pensato a lungo durante l’estate – si legge sul suo profilo uffiiciale – ho deciso di ritirarmi dal calcio giocato. Questo sport meraviglioso mi ha dato moltissimo. Grazie a tutti coloro che mi hanno ...

Calcio femminile - Elena Linari : “Abbiamo cercato di cambiare la visione della donna. Professionismo? Meglio il modello inglese” : L’avventura della Nazionale italiana di Calcio femminile ai Mondiali 2019 è finita ai quarti di finale contro l’Olanda, finalista di questa rassegna iridata in Francia insieme agli Stati Uniti. Le azzurre son state protagoniste di un percorso esaltante che le ha portate dove nessuno si sarebbe aspettato, ad un passo dalla qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Un’esperienza molto importante per le nostre giocatrici non ...