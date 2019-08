L' evento Gamescom Opening Night Live presenterà ben 25 giochi

Fonte : eurogamer

(Di lunedì 19 agosto 2019) A partire da oggi,aprirà il suo showroom per i partecipanti. Ma prima dell'apertura è previsto il, unchepublisher come Microsoft, Square Enix, Sega, Ubisoft e molti altri. Di recente su Twitter, il produttore / creatore dell'Geoff Keighley ha confermato che lo show durerà due ore con ben 25che saranno presenti.Conosciamo già alcuni deiprotagonisti dell'. Ad esempio otterremo uno sguardo ravvicinato a Death Stranding di Kojima Productions e, magari, assisteremo al possibile annuncio della versione per PC. The Coalitionin anteprima il gameplay della campagna per Gears 5. Need for Speed ​​Heat, l'ultimo racing di Ghost Games, si mostrerà in un video gameplay.Leggi altro...

