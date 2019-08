Migranti | Open Arms | ‘Miserabile chi utilizza 107 senza nome per propaganda razzista’

Migranti : ancora una notte sulla Open Arms per i 107 naufraghi - attesa per sviluppi inchiesta : Palermo, 18 ago. (AdnKronos) - ancora una notte a bordo, la sedicesima, per i 107 Migranti rimasti sulla Open Arms dopo lo sbarco dei 27 minori di ieri pomeriggio a Lampedusa. I giovanissimi sono stati portati all'hotspot di contrada Imbriacola. Uno dei minori ha deciso i non scendere dalla nave per

Migranti : ancora una notte sulla Open Arms per i 107 naufraghi - attesa per sviluppi inchiesta : Palermo, 18 ago. (AdnKronos) – ancora una notte a bordo, la sedicesima, per i 107 Migranti rimasti sulla Open Arms dopo lo sbarco dei 27 minori di ieri pomeriggio a Lampedusa. I giovanissimi sono stati portati all’hotspot di contrada Imbriacola. Uno dei minori ha deciso i non scendere dalla nave per non lasciare il fratello maggiorenne, che non ha avuto l’ok per lasciare la Open Arms. Oggi, intanto, c’è attesa per ...

Open Arms : "Fra i Migranti sbarcati - già 8 sono maggiorenni - abbiamo i minori immaginari” il tweet di Salvini : La situazione si è sbloccata dopo la seconda lettera del Presidente del Consiglio al vice leghista. Procedura di identificazione per i giovani arrivati al molo

Open Arms - dei 27 Migranti fatti sbarcare perché minorenni 8 sono maggiorenni. Salvini : "Finti malati e..." : "Dopo i finti malati, i finti minorenni?". Sulla Open Arms aveva ironizzato, Matteo Salvini. E dopo neanche un'ora dal Viminale ecco arrivare una clamorosa conferma: dei 27 immigrati fatti sbarcare nel pomeriggio dalla nave della Ong ancorata davanti a Lampedusa perché minorenni, 8 si sono dichiarat

Migranti : in corso ispezione medico e Squadra mobile su Open Arms : Palermo, 17 ago. (AdnKronos) – E’ in corso l’ispezione sulla nave Open Arms, su disposizione della Procura di Agrigento, di una delegazione composta dal medico della Sanità marittima, da alcuni uomini della Squadra mobile di Agrigento e rappresentanti della Guardia costiera. L’ispezione è stata disposta dalla Procura di Agrigento per verificare le condizioni di salute e di igiene a bordo della nave, dove al momento ...

Migranti : minori sbarcati da Open Arms trasferiti in hotspot Lampedusa : Palermo, 17 ago. (AdnKronos) – Sono stati trasferiti all’hotspot di Lampedusa i 27 minori non accompagnati sbarcati poco fa dalla nave Open Arms. Restano a bordo 107 Migranti. Tra i minori ci sono eritrei, sudanesi, gambiani e ghanesi. Oltre a nigeriani ed egiziani. L'articolo Migranti: minori sbarcati da Open Arms trasferiti in hotspot Lampedusa sembra essere il primo su CalcioWeb.

Migranti : Faraone - ‘sbarco minori Open Arms? Salvini solo un coniglietto’ : Palermo, 17 ago. (AdnKronos) – “Non c’è la manifestazione di nessuna leale collaborazione nei confronti di Conte da parte di Salvini nello sbarco dei minori dalla Open Arms. E meno che mai una ritrovata coscienza umanitaria. Semplicemente, avendo saputo che la procura di Agrigento ha aperto un’inchiesta per sequestro di persona e violenza privata ed essendosi consigliato con Giulia Bongiorno, quella che non fa più ...

Migranti : iniziato trasbordo minori da nave Open Arms : Palermo, 17 ago. (AdnKronos) – “E’ iniziato il trasbordo dalla nave Open Arms alle motovedette di Guardia costiera e di Guardia di Finanza dei 27 minori non accompagnati dopo l’ok ottenuto dal ministro dell’Interno Matteo Salvini. Gli altri 107 Migranti resteranno per ora a bordo in attesa di ulteriori sviluppi dell’inchiesta della Procura di Agrigento coordinata dal Procuratore aggiunto Salvatore ...

Migranti : Open Arms - 'sbarco solo per 27 minori non accompagnati' : Palermo, 17 ago. (AdnKronos) - Sono 27 e non più 28 i minori non accompagnati sulla nave Open Arms che tra poco verranno fatti sbarcare, E' quanto spiega sui social la ong spagnola. "Rettifica, autorizzato solo sbarco dei 27 minori non accompagnati", scrive Open Arms sul suo profilo Twitter.