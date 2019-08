Juventus | blitz di Paratici in Francia | 3 gioielli francesi sul piatto

Juventus - Cristiano Ronaldo assente : scatta il blitz della polizia Corea : Continua a far discutere in Corea l’assenza di Cristiano Ronaldo nell’amichevole disputata dalla Juventus a Seul. La polizia sudCoreana ha fatto irruzione nella sede dell’agenzia che ha organizzato il match tra i bianconeri e una selezione di giocatori del campionato Coreano. "Nella giornata di giov

Lukaku Juventus - ci siamo : blitz di Paratici in Inghilterra per chiudere : Lukaku Juventus – Il responsabile dell’area sportiva della Juventus, Fabio Paratici, nelle ultime ore è sbarcato a Londra per incontrare il Manchester United. Strategia, ormai, chiara: portare Romelu Lukaku a Torino e trasferire in Inghilterra il cartellino di Paulo Dybala. A tal proposito, sebbene la volontà della Joya significherà pressoché tutto nell’ambito di questa operazione, le società vanno avanti con ottimismo. Lukaku ...

Mercato Juventus - blitz di Paratici e Cherubini a Milano : ecco perchè : Mercato Juventus – La squadra è in Cina, reduce dalla vittoria ai calci di rigore contro l’Inter, i dirigenti in Italia per preparare le prossime mosse di Mercato. Fabio Paratici e Federico Cherubini, responsabile dell’area sport bianconera e il suo braccio destro, questa mattina erano a Milano al lavoro sulle operazioni in entrata e uscita della società. […] More

Icardi Juventus - blitz di Paratici a Ibiza da Wanda e Mauro : colpo in arrivo? : Icardi Juventus – Resta ancora un mistero il futuro di Mauro Icardi il prossimo anno. Unica certezza sembra essere che l’argentino non vestirà la maglia dell’Inter ma i nerazzurri non hanno ancora ricevuto l’offerta attesa per dare il via libera all’ex capitano. I 110 milioni di euro della clausola sono sicuramente un lontano ricordo dopo quanto accaduto nella […] More

Calciomercato Juventus – Colpo Rabiot - blitz di Paratici nella notte : i dettagli dell’affare : Fabio Paratici a Parigi nella notte per chiudere l’accordo con Adrien Rabiot: il centrocampista si libera a zero dal PSG e sarà un nuovo calciatore della Juventus Dopo l’acquisto a sorpresa di Luca Pellegrini, avvenuto nel pomeriggio di ieri, la Juventus piazza un altro Colpo importante, questa volta in mediana. nella notte Fabio Paratici è volato a Parigi per chiudere l’accordo con Adrien Rabiot che sarà un nuovo giocatore della Juventus. ...

Calciomercato Juventus - tutto fatto per Rabiot : decisivo un blitz di Paratici : blitz di Paratici a Parigi in serata. Praticamente chiusa l’operazione che porterà Rabiot alla Juventus, mancano solo pochissimi dettagli. E’ quanto riportato da Gianluca di Marzio durante la trasmissione “Calciomercato- L’originale” in onda su Sky Sport. Come detto manca ancora qualche dettagli ma la trattativa è in dirittura d’arrivo. Paratici sarebbe tornato in Italia da pochi minuti, mentre il ...