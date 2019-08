Guardia Costiera contro Viminale | Nulla osta a sbarco Open Arms

Open Arms - polizia nella sede della Guardia costiera. Dalla nave : “Siamo su bomba a orologeria” : La polizia giudiziaria è stata inviata nella sede della Guardia costiera di Roma dal procuratore aggiunto di Agrigento, Salvatore Vella, dopo che ieri ha aperto un'inchiesta per sequestro di persona e violenza privata. La stessa Guardia costiera chiede al Viminale di autorizzare lo sbarco, mentre Dalla nave ritengono che la situazione a bordo sia una "bomba a orologeria".Continua a leggere

Open Arms - la Guardia Costiera al Viminale : «Nessun impedimento allo sbarco» : «Per quanto attiene questo Imrcc non vi sono impedimenti di sorta» allo sbarco. Lo scrive il Comando Generale della Guardia Costiera al Viminale, al ministero delle Infrastrutture e a...

I "buonisti" usano un delfino per insultare la Guardia Costiera : Angelo Scarano Dopo l'approvazione del dl Sicurezza bis, radical chic e sinistra attaccano i militari per il salvataggio di un mammifero La Guardia Costiera finisce nel mirino dei buonisti che non hanno digerito l'approvazione del dl Sicurezza Bis. Come è noto il decreto, diventato legge ieri con il passaggio al Senato, prevede multe pesanti e confisca della nave per le ong che fanno sbarcare nei porti italiani i migranti salvati nel ...

Guardia Costiera - operazione “Mare Sicuro” : 92mila m² di spiagge e specchi acquei restituiti alla collettività : Migliaia i controlli effettuati in tutta Italia, per 421mila euro di sanzioni amministrative elevate e 1.081 illeciti riscontrati. Oltre 3mila le attrezzature balneari sequestrate, per un totale di circa 92mila metri quadrati di spiagge e specchi acquei restituiti alla pubblica e gratuita fruizione dei cittadini. Numeri che fanno riferimento al solo periodo compreso tra il 1 giugno e il 2 agosto, e che sono il frutto di un’operazione che si ...

A Lampedusa per ringraziare Finanza e Guardia costiera : Anna Maria Bernini Gentile direttore, ciascuno è libero di scegliere la propria spiaggia. C'è chi si ritempra a Milano Marittima o chi si gode il sole della Sardegna. Io oggi ho scelto le splendide acque della Sicilia. Quel mare blu di infinito e quella striscia di terra ultimo avamposto della nostra Italia: Lampedusa. Ci andrò perché ho un debito di coscienza e riconoscenza con le donne e gli uomini in divisa da anni impegnati in ...

Yacht in avaria : tre persone soccorse in elicottero dalla Guardia costiera : Tre persone di origine turca sono state soccorse da un elicottero della Guardia costiera di Cagliari e trasportate a Trapani. I tre si trovavano a bordo di una barca a vela la ‘Lotus’, lunga 40 metri, rimasta bloccata in balia delle onde e del mare a circa 90 miglia da Capo Carbonara e 89 da Palermo. Il soccorso è avvenuto nella notte tra lunedì e martedì. Alle centrale della Guardia costiera è arrivata la richiesta d’aiuto e ...

Nave Gregoretti - porti chiusi solo per la Guardia Costiera : in Salento sbarcano 80 migranti : I porti italiani sono chiusi solo per la Nave Gregoretti della Guardia costiera: mentre i 116 migranti che si trovano sull'imbarcazione al porto di Augusta non possono sbarcare, infatti, 80 persone sono arrivate nella notte in Salento. Sulle coste del leccese si sono registrati due diversi sbarchi.Continua a leggere

Lo stallo sulla Gregoretti comincia a irritare la Guardia costiera : Roma. La procura di Siracusa ha aperto un fascicolo senza ipotesi di reato sul caso della Gregoretti, la nave della Guardia costiera che da cinque giorni resta ancorata al porto di Augusta. Lunedì, il ministero dell’Interno ha autorizzato lo sbarco di 15 minorenni ma per le altre 116 persone non è a

Migranti - la Procura di Siracusa apre fascicolo sulla vicenda della nave Gregoretti della Guardia Costiera. Comandante sentito dai pm : La Procura di Siracusa ha aperto un fascicolo sulla vicenda della nave Gregoretti della Guardia Costiera, ferma nel porto di Augusta senza la possibilità di far scendere i 115 Migranti ancora a bordo, come da disposizione del Viminale. Da quanto si apprende, il Comandante della nave si trova in Procura per essere ascoltato dagli inquirenti, anche se non è ancora chiaro quali siano le piste seguite dai magistrati, dopo che l’imbarcazione ha ...