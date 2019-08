Open Arms | sbarcano solo in nove per motivi di salute | l' Ong accusa | ' Quanta crudeltà'

Open Arms a Lampedusa - sbarcano 9 migranti : «Bisognosi di soccorsi sanitari» : Continua lo scontro politico sulla Open Arms che ora si trova in acque sicure davanti a Lampedusa anche se non ha il permesso di attraccare. Nel frattempo, è stato...

Disposta l'evacuazione urgente di 9 persone dalla Open Arms : "Autorizzata evacuazione urgente a Lampedusa di 5 persone per cause psicologiche, con loro i familiari. Continuiamo a non avere autorizzazione per sbarco delle altre persone a bordo. Questa sarà la loro quindicesima notte. Il diritto sta morendo". Lo scrive su Twitter la ong Open Arms in merito alla nave con a bordo quasi 150 migranti ancora in attesa di sbarcare a Lampedusa. In tutto sono nove le persone delle quali Open Arms aveva ...

Open Arms - ok allo sbarco di 9 migranti per ragioni mediche. Ancora stallo sugli altri : La prefettura dà il via libera all’attracco, il ministro Trenta non firma lo stop “in nome dell’umanità”. Salvini: niente aiuti ai trafficanti. Ora potrebbe intervenire il pm per il sequestro

Open Arms - la nave dell’Ong vicina a Lampedusa : le immagini riprese dalla spiaggia : La nave dell’Ong Open Arms è ferma da questa mattina davanti all’isola di Lampedusa in attesa del via libera per l’attracco e lo sbarco dei 147 migranti a bordo. Dopo 14 giorni nel Mar Mediterraneo in cerca di un porto sicuro, l’imbarcazione ora ha l’ok del Tar del Lazio che ieri ha accolto il ricorso dell’associazione e ha sospeso il divieto di ingresso in acque italiane. Il video, ripreso dalla spiaggia, è stato ...

Open Arms - firmare il decreto di Salvini significa andare contro l’ordine del Tar. Trenta : “Possibile violazione di norme penali” : Il secondo decreto firmato da Matteo Salvini per fermare la nave Open Arms va contro l’ordine che è arrivato dal Tar del Lazio. È questo il motivo “legale” per cui sia la ministra della Difesa, Elisabetta Trenta, sia il ministro dei Trasporti, Danilo Toninelli, non hanno firmato questo nuovo divieto di ingresso in acque italiane. “La mancata adesione alla decisione del giudice amministrativo – specifica proprio ...

Open Arms nelle acque di Lampedusa : resta il divieto di sbarco | Medici a bordo : La ministra della Difesa: "Non firmo il divieto del Viminale in nome dell'umanità". Anche Toninelli contro Salvini: "Firmare decreto bocciato dal Tar ci espone al ridicolo". Il leader della Lega: "Così si favoriscono i trafficanti". Secondo il premier Conte, sarebbero sei Paesi disponibili alla redistribuzione dei migranti"

Open Arms a Lampedusa : quel che resta del governo litiga - ma lo sbarco è "imminente" : Secondo alcune indiscrezioni raccolte da Adnkronos la situazione si starebbe per sbloccare. Precarie condizioni igienico...

