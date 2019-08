SFIDUCIA IL 20 AGOSTO? È Conte l' asso nella manica di Grillo e Mattarella

Crisi governo - Salvini : “Di Maio? Non parlerò mai male di lui. A Renzi invece mando un bacione”. E conferma SFIDUCIA a Conte il 20 agosto : “Le parole di Di Maio e di Renzi su di me? Sono tranquillo, in queste settimane mi sono ripromesso di non rispondere agli insulti. Mi sono preso del buffone, del razzista, del fascista, dell’assassino, del ladro, del delinquente, del criminale. Sto gestendo 500 immigratia bordo di due navi di Ong e quindi non rispondo alle polemiche”. Così, ai microfoni di “Non stop news”, su Rtl 102.5, il ministro ...

SFIDUCIA Conte : al voto il 20 agosto. Prima intesa PD-M5S : Sfiducia Conte: al voto il 20 agosto. Prima intesa PD-M5S Nella giornata di ieri, 13 agosto, si è celebrata la Prima sessione parlamentare durante la crisi di governo. Il nuovo asse (non ancora alleanza) PD-M5S ha frenato le aspirazioni del carroccio, di votare la Sfiducia al premier Conte già nella giornata di oggi, 14 agosto. L’opposizione alla Lega (quindi includendo il M5S) ha però votato in maniera compatta e, pertanto, si conferma ...

Salvini dice sì al taglio dei parlamentari M5S : «Allora ritiri la mozione di SFIDUCIA» La Lega va sotto - Conte in aula il 20 agosto : A Palazzo Madama il ministro dell’Interno apre al taglio dei parlamentari. Poco prima aveva annunciato che non ritirerà i ministri dal governo. In Senato continua la seduta sul la calendario dei lavori

Il «blitz» di Casellati ricompatta il centrodestra Perché Salvini vuole SFIDUCIAre Conte prima di Ferragosto : La presidente del Senato è stata accusata dal Pd, dai 5 Stelle e dalla sinistra del gruppo Misto di aver calpestato il regolamento. Salvini spera di accelerare la soluzione della crisi e di votare la mozione di sfiducia a Giuseppe Conte il 14 agosto

Crisi di governo - cosa può succedere : SFIDUCIA di Ferragosto e tagliapoltrone d’autunno. Tutte le tappe che (non) portano al voto : Il sogno di una notte di mezza estate, per Matteo Salvini, è un barbecue di Ferragosto per festeggiare la sfiducia a Giuseppe Conte e le elezioni già fissate dopo poche settimane. Poco più di un sogno, appunto. Perché a sole 72 ore dall’inizio della Crisi di governo, un cosa appare chiara: molto difficilmente le pretese del leader della Lega si tradurranno in realtà. Anzi, è probabile anche che alle tanto agognate elezioni non si vada ...