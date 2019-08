Psv | Van Bommel | “Lozano-Napoli fatta? Media accelerano troppo Sull’infortunio…”

Fonte : forzazzurri

(Di mercoledì 14 agosto 2019) Il tecnico del Psv su Lozano Il tecnico del PSV Van, alla vigilia della gara di ritorno dei preliminari di Europa League contro l’FK Haugesund in conferenza stampa parla del futuro di Lozano. Ecco alcune dichiarazioni: “Trattativa coldefinita ? Credo che stiano certamente accelerando più i. Noi non siamo preoccupati, ne sentiremo parlare. L’infortunio? Sono stato abbastanza fiducioso dopo l’infortunio della scorsa gara. Non si è allenato ieri, ora dobbiamo vedere come sta. C’è tempo fino alla gara di giovedì sera” Leggi anche, ora si punta tutto su James Rodriguez. Filtra ottimismo! Potrebbe interessare anche VIDEO – Tutti i gol e le giocate di Hirving Lozano, il nuovo acquisto delL'articolo Psv, Van: “Lozano-. Sull’infortunio…” ...

gianarby1 : @GA7_Official @SpudGlossario @SpudFNVPN gianni ma van bommel?ha detto in pratica che lozano resterà al psv. e che g… - gianarby1 : @AlfredoPedulla signor pedulla van bommel ha appena detto che lozano rimarra al psv e che ne sentiremo parlare. lei… - gianarby1 : @Carloalvino carlo buonasera van bommel oggi ha detto che giovedì lozano giochera con il.psv che l infortunio non è… -