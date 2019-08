Con Xbox Scarlett Microsoft punta sul frame rate e la giocabilità

Un brevetto di Microsoft rivela dei Controller che trasformerebbero gli smartphone in una Xbox portatile : Un brevetto di Microsoft depositato il mese scorso ha rivelato piani per dei controller che trasformeranno gli smartphone in console Xbox portatili, la prima incursione del sistema in giochi mobile.Il brevetto è stato depositato il 9 luglio e sebbene non vi sia alcuna menzione specifica di Xbox nell'applicazione, un paio di disegni presentano pulsanti e simboli fin troppo familiari.Il brevetto presenta dispositivi che forniranno controlli input ...

Control : svelato il peso della versione Xbox One : Control è il nuovo ed attesissimo action targato Remedy e con l'avvicinarsi della sua data di pubblicazione sono in molti a chiedersi quanto spazio dovranno liberare sui loro hard disk. Grazie alle nuove informazioni apparse sul Microsoft Store, sappiamo che la versione Xbox One di Control necessiterà di 34.77 GB. Detto questo è lecito pensare che la versione PS4 richiederà lo stesso spazio, mentre i requisiti per la versione PC potrebbero ...

Con Xbox Scarlett Microsoft punterà di più sui giochi single player? : La strategia di Microsoft negli ultimi anni è stata dominata soprattutto dall'acquisizione di vari studi di sviluppo che si sono uniti agli Xbox Game Studios. I team che fanno parte di questa grande famiglia si focalizzeranno sull'ampliamento del catalogo dei titoli per Xbox. Questa strategia, tuttavia, potrebbe avere anche un altro obiettivo, ovvero una maggiore attenzione verso le esperienze single player.Questo lo si può intuire dalle recenti ...

Instagram e Xbox Live down in Italia/ Account in tilt : solo problemi di Connessione? : Instagram e Xbox Live down, non funzionano anche in Italia: come mai? problemi con l'accesso agli Account, solo colpa dei malfunzionamento di connessione?

Gears 5 : Microsoft annuncia il bundle Con Xbox One X : I fan di Gears of War stanno per ricevere molto presto un'offerta che non potranno rifiutare. Microsoft, infatti, ha recentemente presentato il bundle Xbox One X + Gears 5 in edizione limitata che, a quanto pare, contiene interessantissimi contenuti. Oltre a una Xbox One X da 1 TB in edizione limitata e un controller Kait Diaz Limited Edition, il bundle includerà la Ultimate Edition di Gears 5, che vi fornirà l'accesso anticipato al gioco alcuni ...

I migliori Controller Xbox One – Agosto 2019 – Classifica : Se state cercando un nuovo controller Xbox One, siete capitati nel posto giusto, perchè oggi vogliamo elencarvi quelli che secondo noi sono i migliori controller Xbox One disponibili su AMAZON, sia ufficiali che compatibili. Come acquistare un controller Xbox One Prima di acquistare un nuovo Xbox One controller, bisogna tener presente di alcune caratteristiche al fine di scegliere il giusto controller. Tipologia: Esistono ...

Come collegare Controller PlayStation e Xbox a iPhone o iPad : Già da qualche anno ormai, Apple ha deciso di mettere a disposizione di alcuni produttori tutte le informazioni necessarie per sviluppare controller di gioco MFi (Made For iPhone). La certificazione di cui abbiamo appena parlato, leggi di più...

Gears 5 : svelato il Controller a tema per Xbox One? : Un leak potrebbe aver svelato in anticipo il controller per Xbox One ufficiale a tema Gears 5, che presumibilmente accompagnerà il lancio del nuovo titolo The Coalition nei negozi a settembre.Le prime immagini del prodotto sono state condivise dall'utente Idle Sloth su Twitter e mostrano un controller di colore grigio, caratterizzato da uno stile peculiare, con la parte frontale del controller formata da delle placche di metallo e ...

Phil Spencer : "Con le esclusive Xbox One si poteva fare di più" : Phil Spencer, il boss della divisione Xbox di Microsoft, è tornato a parlare delle line-up di titoli esclusivi per Xbox One, ammettendo che da questo punto di vista negli ultimi anni si sarebbe dovuto fare di più."Credo sia tutto nella forza dei contenuti, lo vedo ogni giorno. Poche persone accendono la loro Xbox per fissare la dashboard. Le persone accendono la loro console per giocare e penso che aver una line-up first party forte significhi ...

PS5 e Xbox Scarlett a Confronto - cosa aspettarsi dai nuovi Controller? : Il 2020 sarà finalmente l'anno in cui PS5 e Xbox Scarlett detteranno al mercato i nuovi standard in termini di tecnologia videoludica. Ok, ufficialmente per ora solo Microsoft ha reso noto il periodo di rilascio della nuova console (fine 2020), ma siamo sicuri che Sony non vorrà lasciare troppo spazio sugli scaffali agli antagonisti di sempre e adeguerà la propria produzione per presenziare nello stesso lasso di tempo. Se da un lato la ...

Dying Light 2 sarà giocabile anche su Xbox Scarlett e PS5 - Techland Conferma : Dying Light 2 è il primo gioco ad essere annunciato ufficialmente sia per le console attuali che per quelle successive. Ad annunciarlo non è un rumor postato su qualche forum di videogiochi, ma proprio lo sviluppatore, Techland.Durante un'intervista, il responsabile dello studio, Pawel Rohleder ha dichiarato: "Techland tiene sempre conto della tecnologia futura. Quindi sì, per essere più specifici lo studio ha pensato fin dall'inizio di creare ...

Scoprite come il team Xbox si è preparato all'E3 2019 Con questo video dietro le quinte : Se vi siete sempre chiesti il modo in cui i vari team si preparano prima di importanti eventi come l'E3 allora nuovo documentario pubblicato da Microsoft farà senza dubbio al caso vostro. Il video intitolato Behind the Briefing segue infatti da vicino alcuni membri chiave del team Xbox mentre si preparano a salire sul palco dell'E3 2019. Oltre all'immancabile boss di Xbox Phil Spencer (che compare spesso nel filmato) notiamo anche qualche membro ...

Gears 5 : nel multiplayer i giocatori PC potranno evitare di giocare Con utenti Xbox e viceversa : In questi anni Microsoft ha fatto di tutto per supportare la piattaforma PC e portarlo per certi versi sullo stesso livello di Xbox One, basti pensare al recente arrivo del servizio Xbox Game Pass anche su PC.Non bisogna dunque stupirsi che tutte le sue maggiori esclusive presentano il supporto al cross-play Xbox e PC, e naturalmente l'attesissimo Gears 5 non farà eccezione. Il multiplayer design director Ryan Cleven ha dichiarato che il gioco ...