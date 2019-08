Le smart TV di Xiaomi si preparano a supportare le video chiamate e dicono addio agli

Xiaomi pensa di lanciare smartphone con un foro nel display : ecco come dovrebbero essere : Xiaomi brevetta un nuovo design con la fotocamera frontale all'interno di un singolo foro nel display: ecco come potrebbero essere i futuri smartphone di Xiaomi. L'articolo Xiaomi pensa di lanciare smartphone con un foro nel display: ecco come dovrebbero essere proviene da TuttoAndroid.

Questa stampante tascabile smart di Xiaomi costa 38 euro e si collega allo smartphone : Xiaomi ha lanciato sulla piattaforma Youpin la stampante portatile tascabile Youdao Memobird G4. Il nuovo dispositivo di terze parti è sostanzialmente una stampante termica che può essere accoppiata a uno smartphone tramite Bluetooth. La stampante tascabile viene fornita con un'app che deve essere installata su uno smartphone e dispone di un modello di stampa avanzata incorporato che semplifica la stampa istantanea in bianco e nero. L'articolo ...

Xiaomi : brevettato smartphone con pannelli solari per la ricarica : Gli smartphone sono parte integrante della vita di milioni di persone in tutto il mondo, vengono usati costantemente e per molti sono diventati uno strumento indispensabile. E’ anche per questo che l’autonomia dei dispositivi mobile, legata alla durata della batteria, è diventato un fattore fondamentale da tenere in considerazione quando si acquista un nuovo terminale. Tra sistemi di ricarica rapida e batterie sempre più ...

Con Xiaomi Xiaoyan smart Lock R5 basta uno sguardo per aprire la porta di casa : Xiaomi lancia sulla piattaforma di crowdfunding Youpin la serratura intelligente Xiaoyan Smart Lock R5, con riconoscimento del volto. L'articolo Con Xiaomi Xiaoyan Smart Lock R5 basta uno sguardo per aprire la porta di casa proviene da TuttoAndroid.

Ecco i premi WinDay di questa settimana con sconti su prodotti Xiaomi e smartphone : Nuova settimana, nuovi premi per chi decide di partecipare all'iniziativa WinDay, ossia il programma di fidelizzazione di Wind. Ecco tutti i dettagli L'articolo Ecco i premi WinDay di questa settimana con sconti su prodotti Xiaomi e smartphone proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi brevetta uno smartphone che si ricarica con il sole : ecco come sarà : Xiaomi ha presentato al World Intellectual Property Office (WIPO) la richiesta di brevetto per uno smartphone dotato di un pannello solare. ecco tutti i dettagli L'articolo Xiaomi brevetta uno smartphone che si ricarica con il sole: ecco come sarà proviene da TuttoAndroid.

Certificato uno smartphone Xiaomi : potrebbe essere uno dei nuovi attesi Redmi con cam da 64 MP : Il Chinese Ministry of Industry and Information Technology (MIIT) ha Certificato un nuovo smartphone che potrebbe essere lanciato dal brand Redmi L'articolo Certificato uno smartphone Xiaomi: potrebbe essere uno dei nuovi attesi Redmi con cam da 64 MP proviene da TuttoAndroid.

Questo nuovo smartwatch di Xiaomi è ufficiale con 4G - display AMOLED - AI learning e IPX7 : Xiaomi ha annunciato ufficialmente in Cina il nuovo Mi Bunny Children Phone Watch 3C, wearable per i più piccoli con display AMOLED, AI learning e IPX7. L'articolo Questo nuovo smartwatch di Xiaomi è ufficiale con 4G, display AMOLED, AI learning e IPX7 proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi si avvicina ad Apple e prova a divenire il terzo produttore mondiale di smartphone : Il nuovo report di IDC relativo al mercato degli smartphone ci dice che Xiaomi potrebbe presto superare Apple e divenire il terzo produttore mondiale del settore L'articolo Xiaomi si avvicina ad Apple e prova a divenire il terzo produttore mondiale di smartphone proviene da TuttoAndroid.

smartphone Xiaomi : i migliori da comprare : In questa guida costantemente aggiornata vi indicheremo i migliori Smartphone Xiaomi per ogni fascia di prezzo. Ormai Xiaomi non è più una marca solo per gli addetti ai lavori, ma è conosciuta anche dai meno leggi di più...

HiPee smart ECG Wizard è il nuovo monitor di elettrocardiogramma di Xiaomi : HiPee Smart ECG Wizard misura con la precisione di strumenti medici l'elettrocardiogramma e rileva eventuali anormalità nel battito: il prezzo del piccolo dispositivo è di 52 euro durante il crowdfunding. L'articolo HiPee Smart ECG Wizard è il nuovo monitor di elettrocardiogramma di Xiaomi proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi Mi 9T - lo smartphone "tamarro" da comprare al volo : Xiaomi continua a martellare il mercato smartphone a suon di telefoni di fascia media: l'ultimo si chiama Xiaomi Mi 9T (qui tutte le caratteristiche tecniche). Tra il Mi 9 SE e il nuovissimo Mi A3, la casa cinese ha trovato il tempo di lanciare la vera versione “Lite” del suo top di gamma, il Mi 9. Uno smartphone che pensa in grande e che strizza l'occhio a chi cerca un po' di autonomia in più e vuole un design ...

L’ecosistema smart di Xiaomi accoglie il forno a microonde Mijia Microwave Oven da 50 euro : Nelle scorse ore Xiaomi ha ufficializzato in Cina il microonde smart Microwave Oven tramite l'azienda controllata Mijia L'articolo L’ecosistema smart di Xiaomi accoglie il forno a microonde Mijia Microwave Oven da 50 euro proviene da TuttoAndroid.

Che sia lui Xiaomi Mi MIX 4? Un misterioso smartphone 5G di Xiaomi svelato dal TENAA : Dal database del TENAA arrivano alcune informazioni su un misterioso smartphone Xiaomi che potrà contare sul supporto alla connettività 5G L'articolo Che sia lui Xiaomi Mi MIX 4? Un misterioso smartphone 5G di Xiaomi svelato dal TENAA proviene da TuttoAndroid.