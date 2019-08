Amici | il nudo integrale di Giulia Pauselli scatena l' orrore | la sua furibonda reazione

Fonte : liberoquotidiano

(Di sabato 10 agosto 2019) La bellissima ballerina, ex concorrente del talentdi Maria De Filippi in onda su Canale 5 è vittima dell'odio degli haters. La 28enne si trova in vacanza a Formentera con il fidanzato, anch'esso ex concorrente del talent, Marcello Sacchetta. Com'è noto nell'isola esistono dell