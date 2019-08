Speleologo francese bloccato in una grotta a 300 metri di profondità

Fonte : ilgiornale

(Di giovedì 8 agosto 2019) Valentina Dardari L’uomo si trova nellaFiat Lux, nel Cuneese. Corsa contro il tempo per raggiungerlo e portarlo in salvo Unoè rimastoa circa 300di. I Volontari del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, il CNSAS, stanno facendo una corsa contro il tempo per riuscire a raggiungerlo e portarlo in salvo, prima che sia troppo tardi e la situazione possa precipitare. Losi trova nellaFiat Lux sita sul Massiccio Marguareis nel Comune di Briga Alta, in provincia di Cuneo. Le delegazioni di Soccorso delle Regioni Piemonte, Liguria e Toscana, insieme alla Commissione Disostruzione, stanno arrivando sul posto. In arrivo anche tre medici e un infermiere. Un elicottero con a bordo i sanitari del CNSAS, uomini specializzati nel soccorso medicalizzato in, sta raggiungendo l’entrata della Fiat ...

LaStampa : Corsa contro il tempo dei volontari del Soccorso Alpino per liberare il transalpino a 300 metri di profondità. - davideroad : RT @Emergenza24: UPDATE [08.08-22:20] Massiccio #Marguareis #Alpi Marittime #Cuneo #speleologo francese bloccato a -300 metri – Sul posto… - zizionice : RT @TargatoCN: Briga Alta: uno speleologo francese in difficoltà alla profondità di 300 metri -