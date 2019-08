Renzi | “Nascerà una forza di centro | magari più di una Io? Ormai solo un osservatore”

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 8 agosto 2019) Per Matteo“nascerà unadi, su questo non ci sono dubbi”. Mentre a Roma l’ipotesi di crisi di governo si fa strada, o almeno si inizia a parlare con insistenza di rimpasto, l’ex segretario Pd e ora senatore semplice riapre le ferite che lacerano da mesi il suo partito. In un colloquio a La Stampa, avvenuto prima del voto sulla Tav delle scorse ore, a chi gli chiede se sarà uno dei tessitori di questa nuovacentrista si è limitato a rispondere: “Iosono un osservatore”. E ha aggiunto: “ne nascerà più d’una. Il problema casomai è se ne riesce a nascere davvero una seria, fatta bene”. Per“se Salvini apre la crisi è perché ha finito i soldi. La sua macchina della comunicazione ne ha bisogno di continuo. Se Salvini non rompe subito non si voterà prima del maggio 2020″. Ma potrebbe restare ...

