Olimpiadi Tokyo 2020 | tutti i qualificati dell’Italia Pass per Settebello e softball!

Medagliere Olimpiadi Tokyo 2020 - la classifica in base ai podi dei Mondiali. L’Italia risale al 12esimo posto con 7 ori : Manca un anno, ma le Olimpiadi di Tokyo 2020 sono già nella mente di tutti gli sportivi e di tutti gli appassionati. Come sarebbe il Medagliere olimpico tenendo conto dei risultati dei Mondiali dei vari sport? Ne abbiamo stilato una prima proiezione, tenendo conto di tutte le rassegne iridate che si sono tenute dall’inizio del 2017 a oggi (attenzione: alcuni sport hanno disputato l’ultima rassegna iridata nel vecchio ciclo olimpico, ...

Olimpiadi Tokyo 2020 - il borsino di OA Sport. Quante medaglie vincerà l’Italia? : I Giochi di Tokyo 2020 si avvicinano. Come sapranno i nostri lettori più affezionati, su OA Sport (nata come Olimpiazzurra nel 2012) le Olimpiadi non durano 16 giorni, bensì 4 anni. Il lungo percorso delle qualificazioni ha preso il via da tempo e l’Italia ha già strappato diversi pass per il Giappone. Non poteva mancare il classico “borsino” ad accompagnarvi da qui fino al luglio del 2020. Quante medaglie vincerà ...

Olimpiadi - a un anno da Tokyo 2020 lo sport italiano a caccia del pass per i Giochi. Dalla Cagnotto alla 14enne Pilato : ecco chi rischia : L’Italia alle Olimpiadi di Rio 2016 vinse 28 medaglie. Ma la metà degli atleti che tre anni fa misero un metallo al collo, a 365 giorni dai prossimi Giochi estivi di Tokyo rischiano di non partire nemmeno per il Giappone. Le esultanze per le vittorie di Benedetta Pilato e Federica Pellegrini ai recenti Mondiale di nuoto, i più vincente di sempre per gli azzurri, non devono far illudere. L’Italia ha la consapevolezza di avere veterani ...

Basket - Gigi Datome : “Mancano centimetri - non la volontà. L’obiettivo sono le Olimpiadi di Tokyo” : Un Gigi Datome agguerrito quello che si prepara a partire verso la Cina, sede dell’appuntamento dell’anno per quanto riguarda il Basket: i Mondiali. Il capitano della Nazionale azzurra punta in grande e non vuol lasciare nulla al caso. L’azzurro del Fenerbache è stato intervistato alla vigilia della manifestazione iridata dalla Gazzetta dello Sport. Mancano centimetri alla Nazionale tricolore: “Il nostro valore lo abbiamo ...

Olimpiadi Tokyo 2020 : tutti i qualificati dell’Italia. Pass per Settebello e softball! : Il cammino verso le Olimpiadi di Tokyo 2020 è ufficialmente iniziato, il percorso di qualificazione per la rassegna a cinque cerchi è entrato nel vivo e si stanno assegnando i Pass per l’evento sportivo più importante dell’intero quadriennio. Ci attende un lungo biennio che definirà tutti i partecipanti ai Giochi Olimpici, due anni intensissimi dove i vari atleti lotteranno fino all’ultimo per strappare l’agognata ...

Ciclismo - Olimpiadi Tokyo 2020 : altimetria - percorso e tracciato della prova in linea. Tante salite - c’è il Monte Fuji : Manca meno di un anno alla prova in linea maschile di Ciclismo alle Olimpiadi di Tokyo 2020, uno degli appuntamenti più importanti della rassegna giapponese specialmente per le ambizioni della spedizione italiana. La medaglia manca alla squadra azzurra dal successo di Paolo Bettini ad Atene 2004 e le possibilità di puntare almeno ad un posto sul podio non mancheranno per la Nazionale del Commissario Tecnico Davide Cassani. Il percorso si ...

Nuoto - Olimpiadi Tokyo 2020 : tutti i qualificati dell’Italia. I pass già conquistati e le chance per i rimanenti : Manca un anno alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e i Mondiali 2019 di Nuoto a Gwangju (Corea del Sud) hanno rappresentato un bel antipasto di quello che potrà accadere in Giappone. Una delle discipline più importanti dei Giochi prevederà 35 gare: 17 eventi maschili, 17 eventi femminili e un evento misto, ovvero la 4×100 mista mixed. Inoltre, a differenza di quanto è avvenuto a Rio 2016, sono state inserite le seguenti distanze: gli 800 stile ...

Nuoto - Olimpiadi Tokyo 2020 : i giovani azzurri in rampa di lancio. I talenti potenzialmente da medaglia : “Tra il dire e il fare c’è di mezzo il mare o la piscina nel nostro caso“. E’ sempre affascinante cercare di prevedere ciò che possa accadere. L’effetto “oracolo” è un dono che potrebbe fare comodo ma nello stesso tempo l’emozione di un evento ne risulterebbe compromessa, ben conoscendo l’esito finale. Tuttavia, senza avere doti divine e non possedendo l’almanacco di “Ritorno al ...

