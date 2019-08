Musica : Jovanotti annuncia - ultima data Jova Beach Party a Linate : Milano, 2 ago. (AdnKronos) – Si terrà a Linate , nell’aeroporto chiuso per lavori, l’ ultima data del Jova Beach Party . Lo ha annuncia to oggi sui social lo stesso Jova notti . “Non posso resistere, anche se l’annuncio ufficiale lo daremo lunedì…Si vola!”, ha scritto il cantante annuncia ndo il luogo (inusuale) del concerto che chiuderà il tour delle spiagge italiane, concepito come una grande festa dove ...

Jovanotti : “Dopo il tour farò da Lima a Buenos Aires in bici - solo e senza Musica” : “Voglio fare in bici il Sud America per traverso, da Lima a Buenos Aires”, questo il prossimo progetto che ha in mente Jovanotti. Lo ha rivelato a Vittorio Brumotti con il quale condivide la passione per la bicicletta. Brumotti, dopo il tour con Il FAI in giro per l’Italia, ha fatto tappa a Viareggio per curiosare dietro le quinte del Jova Beach Party. Lorenzo Cherubini ha anche raccontato di essere un ciclista molto prudente: ...