L’educazione civica torna ad essere materia obbligatoria

L’educazione civica torna obbligatoria : da settembre verrà insegnate in tutte le scuole : L'educazione civica tornerà obbligatoria nelle scuole italiane, con il ritorno del suo insegnamento attraverso un minimo di 33 ore annuali e un voto sulla materia che farà parte della pagella. Il Senato ha approvato in via definitiva il disegno di legge voluto dalla Lega che prevede l'obbligatorietà dell'educazione civica.Continua a leggere