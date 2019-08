Arisa su Instagram non riesco a perdere peso : Arisa su “Instagram” ha sempre raccontato di sé e della sua vita senza alcun filtro e così ha fatto qualche giorno fa anche se ciò che aveva da dire è stato piuttosto forte, intenso e per certi versi triste. La cantante ha infatti ammesso che in questo periodo ha difficoltà a portare avanti una dieta per perdere peso. Come combattere l’effetto yo-yo per sempre? All’origine c’è sempre una dieta troppo stretta. Quando si ricomincia a mangiare ...