Sta affrontando la sua malattia con dignità Sarah Michelle Gellar con l’amica

Fonte : ilgiornale

(Di venerdì 26 luglio 2019) Carlo Lanna Grande supporto da parte diper Selma Blair, l'attrice che un anno fa ha rivelato di essere affetta da sclerosi multipla L’attrice Selma Blair esattamente un fa ha rivelato al mondo di essere affetta da sclerosi multipla. Nonostante la, la donna statutte le conseguenze a testa alta. Come ha riportato Page Six, in un approfondimento che è stato pubblicato qualche giorno fa, la Blair può contare sull’abbraccio solidale di molti colleghi e amici di set, come. Le due sono amiche da molto tempo e, a fine anni ’90, hanno recitato insieme nel film "Cruel Intentions". Laha organizzato una sorta di "treno alimentare" per far in modo che Selma Blair non si affatichi e possa pensare solo a se stessa. "Vengo sostenuta da persone che neanche conosco. Sono tutti amici di– confessa l’attrice al ...

ScGVJAoCmHc9neC : RT @msgelmini: Ogni giorno chiedo a Di Maio di venire in Parlamento a dirci come sta affrontando i 158 tavoli di crisi aziendali aperti al… - babeari969 : @AndreaReina304 @lauraboldrini Emigrazione c’è per condizioni precarie preesistenti e opportunità migliori. Basso… - Blackprome : @ritadallachiesa @matteosalvinimi La magistratura sta affrontando il caso da almeno 2 mesi. Non è necessario farne… -