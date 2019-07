Salute | attenzione ai caricabatterie low cost | in aumento ustioni e scosse

Attenzione agli ingredienti : ecco le 4 sostanze chimiche presenti nelle creme solari pericolose per la Salute : Un nuovo studio della FDA ha evidenziato come alcune sostanze chimiche contenute in moltissime creme solari vengono...

Il caldo aumenta la mortalità - l’allarme del Ministero della Salute : attenzione ai sintomi legati a cuore e polmoni : Il caldo estremo peggiora i sintomi di diverse malattie e aumenta in media del 20% la mortalità per ogni tipo di causa. A mettere in guardia è il Ministero della Salute, che ha pubblicato il nuovo Piano Nazionale di Prevenzione degli effetti del caldo sulla Salute. Le elevate temperature aumentano la disidratazione e la dilatazione dei vasi sanguigni, con una serie di conseguenze su tutto il corpo. In persone sane, ricorda il documento, ...

Caldo Liguria - Toti : “Molti impianti in tilt - attenzione alla Salute e seguite i consigli degli esperti” : “La nostra regione e’ investita da un’ondata di Caldo eccezionale. Molti impianti di condizionamento e refrigerazione sono andati in tilt. Stiamo lavorando incessantemente per fornire alle strutture piu’ sensibili, come gli ospedali, strumenti aggiuntivi per garantire un’adeguata vivibilità“. Lo ha detto il governatore della Liguria Giovanni Toti commentando i problemi registrati in alcune strutture negli ...

Ondate di caldo africano - attenzione alla Salute e alla perdita di liquidi : i consigli dell’esperto : Con il caldo in corso in questi giorni, soprattutto in alcune regioni del centro-nord, è necessario prestare attenzione alla propria salute, in particolare alla perdita di liquidi. Bere molto e mangiare cibi freschi e ricchi d’acqua, sono i principali consigli del gastroenterologo e nutrizionista Luca Piretta, intervistato da In a Bottle su come affrontare le temperature proibitive di questi giorni. “La disidratazione del corpo ...

Cosmetici - attenzione a quali acquistate : sequestrati dai NAS prodotti pericolosi per la Salute umana : Controlli a tappeto dei Carabinieri dei NAS su prodotti potenzialmente pericolosi per la salute umana. Il NAS di Livorno ha sequestrato presso un bazar cinese situato a Grosseto 58 confezioni di Cosmetici privi delle indicazioni in lingua italiana, mentre i militari del Nucleo di Catanzaro ne hanno sequestrate 1500 a causa della mancanza dell’etichetta e/o perché non conformi alla normativa vigente. Il valore complessivo della merce ...

Attenzione ai Tatuaggi! Il ministero della Salute ritira nuovi inchiostri per rischio cancro : Nuova allerta, dopo quella dei mesi scorsi, per i colori usati per i tatuaggi a rischio cancro. Il ministero della Salute ha bloccato oggi altri due pigmenti, rosso e rosa, provenienti dagli Stati Uniti. Sono il Rose Satin della Marca Eternal Ink e il rosso Perma Blend - Queens Red, marca Permablend Pigments. Un primo inchiostro finito nel mirino del ministero è il “Rose Satin” della Eternal Ink, flacone da 30 ml con lotto scadenza ...