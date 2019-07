Ha visto cose che noi umani

Fonte : huffingtonpost

(Di giovedì 25 luglio 2019) Era il 2019 -nel futuro distopico di Ridley Scott- e uno schiavo ribelle, fabbricato dall’uomo per essere utilizzato come forza-lavoro nelle colonie extraterrestri, si lasciava morire con queste parole:“Hoche voinon potreste immaginare: navi da combattimento in fiamme al largo dei bastioni di Orione... e hoi raggi B balenare nel buio vicino alle porte di Tannhauser. E tutti quei momenti andranno perduti nel tempo, come lacrime nella pioggia. È tempo di morire”.Si lasciava morire restituendo alla vita il suo killer, Rick Deckard, cioè Harrison Ford.Niente di quanto citato apparterrà mai all’esperienza di “noi”, eppure quel monologo di “Blade Runner”, recitato da un semidio artificiale -e amletico per consapevole scelta- è rimasto scolpito nel linguaggio comune. È un patto ...

