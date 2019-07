Marotta | «La società e Conte sono in simbiosi»

Fonte : calcioefinanza

(Di lunedì 22 luglio 2019) Vertice– «Un incontro proficuo, nel quale è emerso una volta di più che lae il tecnicoin: presto avrà la rosa vera completa per lavorare sui dettagli come vuole e sa fare». Così ha commentato Giuseppe– secondo quanto riporta ANSA – al termine del vertice … L'articolo: «Lain

FcInterNewsit : Marotta assicura: 'La società è in simbiosi con Conte. Incontro proficuo, presto avrà la rosa vera e completa' - dominetmilan : RT @MarcoBarzaghi: #Marotta rassicura #Conte e l'ambiente : 'La società è in simbiosi con Conte. Incontro proficuo, presto avrà la rosa ver… - skrilife : RT @MarcoBarzaghi: #Marotta rassicura #Conte e l'ambiente : 'La società è in simbiosi con Conte. Incontro proficuo, presto avrà la rosa ver… -