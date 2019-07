Intelligenza artificiale e umanità reale

L’Intelligenza artificiale analizza Twitter e sa chi si allena di più - dove abita e se preferisce correre o nuotare : Condividere sui social tutto quello che si fa può avere effetti collaterali. Tralasciando le sempre più diffuse e numerose malattie da rete, prima di tutto si rinuncia alla propria privacy. Una delle tante prove lampanti di questo è l’esito di uno studio condotto dai ricercatori della Boston University School of Medicine. Usando l’apprendimento automatico e l’Intelligenza Artificiale, hanno scartabellato nei tweet a tema ...

Usa : al via i test del primo vaccino creato dall'Intelligenza artificiale : A metterlo a punto un team di ricercatori della Flinders University, in Australia. E le sperimentazioni cliniche saranno condotte a breve su 240 volontari degli Stati Uniti

Perché gli umani attaccano i sistemi basati sull’Intelligenza artificiale : Un nuovo rapporto del progetto europeo Sherpa realizzato con F-Secure illustra le tecniche di attacco usate per inquinare i dati e confondere gli algoritmi alla base dei sistemi intelligenti

Intervista – Jerry Kaplan : «Vi spiego perché non c’è alcun motivo di temere l’Intelligenza Artificiale» : Secondo Albert Einstein un giorno le macchine riusciranno a risolvere tutti i problemi, ma mai nessuna di esse potrà porne uno. Oggi in tempi di Rivoluzione Digitale 4.0, l’aspetto da esaminare con maggiore interesse è quello dell’Intelligenza Artificiale, una delle tecnologie più promettenti dei nostri tempi, che permette di migliorare la qualità del lavoro, aumentare la produttività, elaborare previsioni e dati in tempo reale e perfino salvare ...

Scomparso 18 anni fa e ritrovato grazie all’Intelligenza artificiale applicata al riconoscimento facciale : Una coppia di Shenzhen, nella Cina meridionale, ha potuto riabbracciare il figlio rapito 18 anni fa grazie ad un sofisticatissimo modello di riconoscimento facciale supportato da intelligenza artificiale, che ha riconosciuto il volto di un adulto basandosi sui lineamenti di quando era un bambino piccolo. Secondo la polizia locale, il figlio della coppia era Scomparso vicino alla sua abitazione nel distretto di Futian di Shenzhen nel 2001, quando ...

Un’Intelligenza artificiale risolve il cubo di Rubik in un secondo : (Foto: Pixabay) Il record mondiale di velocità di risoluzione di un cubo di Rubik appartiene al cinese Yusheng Du, che lo ha ottenuto in casa al torneo Wuhu Open 2018 nell’omonima città della provincia di Anhui, in Cina, lo scorso 24 novembre. Qualcosa di straordinario, visto che è normalmente il tempo che una persona normale impiega solo per capire come impugnare questo enigma tascabile. Eppure, sembra un’eternità se confrontato al ...

L’Intelligenza artificiale per l’agricoltura : una soluzione per prevenire i danni delle ondate di calore : Fondazione Bruno Kessler, ente per la Ricerca di Trento, entra in AI for Earth, programma internazionale di Microsoft che sostiene le organizzazioni e le persone ad affrontare le sfide ambientali globali, contribuendo a realizzare progetti basati sulL’intelligenza Artificiale in ambiti quali il clima, l’agricoltura, la biodiversità e le risorse idriche. Le ondate di calore sono ormai un fenomeno sempre più frequente a livello globale, che genera ...

Niente più spoiler - ora li ferma l'Intelligenza artificiale : Si chiama spoilerNet e l'hanno sviluppata i ricercatori dell'Università della California, in collaborazione con Amazon. Il sistema è riuscito a individuare le anticipazioni che rovinano il finale nelle recensioni dei libri con un'accuratezza che va dall'89 al 92%

Intelligenza artificiale autodidatta risolve il cubo di Rubik senza istruzioni : Tutti sono più o meno abituati a vedere robot che risolvono il cubo di Rubik, seguendo pedissequamente le istruzioni che gli sono state date sotto forma di codice compilato dai programmatori. Che cosa accadrebbe se il computer dovesse agire da autodidatta? Se lo sono chiesto i ricercatori dell’Università della California a Irvine, che hanno dato il compito a un’Intelligenza Artificiale di trovare da sola il modo per risolvere ...

L’Intelligenza artificiale risolve il cubo di Rubik : E’ stato inventato da un architetto ungherese nel 1974 e da allora ha incuriosito e fatto incaponire milioni di persone, impegnate a ottenere i famosi 6 lati dello stesso colore: ora il cubo di Rubik viene risolto da un sistema di intelligenza artificiale creato dai ricercatori dell’Università della California a Irvine. ‘DeepCubeA‘ è un algoritmo di apprendimento di rinforzo profondo, programmato da scienziati informatici ...

Intelligenza artificiale - progettato un vaccino per l’influenza. Sarà sperimentato sull’uomo : L’Intelligenza artificiale ha progettato interamente un vaccino per l’influenza che sta per essere testato sull’uomo negli Stati Uniti. A svilupparlo è stata la Flanders University australiana, che in un comunicato ricorda come sia la prima volta che un farmaco messo a punto da un algoritmo arriva alla sperimentazione umana. Alzheimer, così l’Intelligenza artificiale aiuta a recuperare ...

