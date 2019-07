Calcioscommesse | prescritti 26 ex calciatori dell’inchiesta 2011 Alla sbarra restano in

ilfattoquotidiano

(Di martedì 16 luglio 2019) È sopraggiunta la prescrizione per 26 dei 31 imputati nel processo di Bologna sul. Il procedimento era nato dall’inchiesta della procura di Cremona nelche coinvolse importanti ex, anche nel giro della Nazionale, come Cristiano Doni, Stefano Mauri, Sergio Pellissier, Stefano Bettarini, Luigi Sartor, Kewullay Conteh, Mauro Bressan, Roberto Goretti, Alex Pederzoli e Francesco Ruopolo. Per loro, il tribunale ha dichiarato estinta l’accusa di partecipazione ad associazione a delinquere.al vaglio dei giudici bolognesi solo le posizioni di cinque presunti promotori e capi dell’associazione, tra cui l’ex vicecampione del mondo Beppe Signori. L’inchiesta di Cremona nelportò ad arresti e a un centinaio di indagati. Sul dibattimento incombe una pronuncia della Cassazione sulla competenza territoriale, già passata dLombardia ...

