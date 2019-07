Incontro Lega-sindacati |   Conte irritato | «Decido io sui tempi della manovra» video 

Russia-Lega - Buzzfeed : “Tre domande a Salvini”. Quel buco di 12 ore tra l’Incontro con il vicepremier e il negoziato di Savoini : Tre domande. Dopo la pubblicazione dell’audio del colloquio in cui il leghista Gianluca Savoini parla con tre uomini russi di un finanziamento alla Lega, il sito statunitense Buzzfeed pone tre interrogativi a Matteo Salvini. Li esplicita su Twitter Alberto Nardelli, il giornalista autore dell’articolo. “Fondi Russia alla Lega”, Procura di Milano apre fascicolo per corruzione ...

Lega finanziata dal petrolio russo? Quell'Incontro segreto a Mosca... : Dopo il caso Strache in Austria ecco quello Savoini in Italia. Si è sempre detto che la Lega e la Russia di Vladimir Putin fossero molto vicini. E ora, a dispetto del recente viaggio negli Stati Uniti del leader del Carroccio Matteo Salvini, sembrano emergere nuove prove a suffragio di questa tesi Segui su affaritaliani.it

Fondi russi alla Lega - Savoini : «Solo un Incontro tra imprenditori - è una caccia alle streghe» : Un fedelissimo di Salvini, di cui è stato anche portavoce appena Matteo è diventato segretario. Uno che ha tenuto i rapporti tra la Lega e il serbo Milosevic e quelli di Bossi con...

Lega - Salvini : “Savoini? Non sapevo di quell’Incontro. Riferire in Parlamento? Non c’entro - mai preso una lira da nessuno” : “Posso ribadire che né dagli Usa, né da Russia, né da Cina, né dal Brasile né dalla Groenlandia non abbiamo mai chiesto e avuto una lira, da nessuno. C’è l’audio dell’incontro? Ma sapete quanta gente parla con altra gente. Alla Lega non è arrivato un centesimo“. Matteo Salvini risponde così alle domande dei cronisti, che fuori da Palazzo Chigi, al termine del vertice sull’immigrazione, chiedono chiarimenti ...

Lega - l’Incontro segreto coi russi per finanziare il partito col petrolio : “Il 6% è vostro. Quello che va oltre il 4% non ci interessa” : Mosca, Metropol Hotel. 8 ottobre 2018. Un incontro di un’ora e 15 minuti trascritto da Buzzfeed in cui Gianluca Savoini, responsabile dei rapporti tra la russia e la Lega già ai tempi di Bossi, e altri cinque uomini – di cui tre russi e due italiani – discutono un accordo segreto per finanziare con 65 milioni di dollari derivati dal petrolio russo la campagna elettorale del Carroccio in vista delle elezioni europee. Il punto ...

Lega - Incontro segreto a Mosca per finanziare la campagna di Salvini? BuzzFeed pubblica l'audio : Il Ministro dell'Interno Matteo Salvini si è recato a Mosca nell'ottobre dello scorso anno e le indiscrezioni su cosa è accaduto in quella manciata di giorni si sono susseguite per settimane, con leader della Lega che aveva sminuito l'inchiesta de L'Espresso sull'incontro segreto tra un fedelissimo di Salvini e alcuni funzionari russi per finanziare in modo illecito la Lega in vista delle elezioni europee di maggio.Ora, però, è BuzzFeed a ...

Matteo Salvini e Giorgia Meloni - perché la Lega smentisce l'Incontro segreto : M5s suda freddo : Un fugace incontro milanese tra Matteo Salvini e Giorgia Meloni ha animato la giornata politica. I due leader smentiscono categoricamente di essersi visti sabato pomeriggio, ma quando i comunicati arrivano è troppo tardi. Qualche bocca ha già iniziato a dire che sì, i due si sono visti, anche se su

Autonomie - fumata nera dopo vertice a Palazzo Chigi : “Incontro positivo”. La Lega propone Bagnai ministro Affari Europei : fumata nera dopo un vertice affollato a Palazzo Chigi e che aveva al centro del dibattito le Autonomie. I ministri si incontreranno di nuovo lunedì 8 luglio nel primo pomeriggio. Oltre al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e ai due vicepremier, Luigi Di Maio e Matteo Salvini, all’incontro hanno preso parte anche i ministri Giovanni Tria, Barbara Lezzi, Erika Stefani, Enzo Moavero Milanesi, Riccardo Fraccaro, Danilo Toninelli, ...