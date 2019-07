Fondi Russia | Salvini | “Riferire in Aula? Mi occupo di vita reale Non parlo più di soldi

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 15 luglio 2019) Non vuole più rispondere sul caso deidalla Russi, già assediato dalle opposizioni e pressato pure dal premier Conte e dagli alleati di governo del M5s per riferire e chiarire in. Ma Matteotira dritto: “Se è il caso di chiarire di fronte al Parlamento? Non abbiamo chiesto, né visto né preso un euro di finanziamento dall’estero. Midie non di spionaggio. Punto. Mi sono stufato di ripeterlo”, ha tagliato corto. Eppure, più volte le versioni disul casoe sul ruolo di Gianluca Savoini sono state smentite. Anche dallo stesso premier Conte, che ha chiarito come fosse stato lo stesso consigliere diClaudio D’Amico ad aver into Savoini alla cena con Putin dello scorso 4 luglio a Villa Madama, al contrario di quanto diceva lo stesso vicepremier: “Io sconfessato da Conte? D’Amico aveva into ...

