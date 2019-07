David Bowie | arriva la Barbie in versione Ziggy Stardust

Sfuma la polemica di Morgan con Rai2 dopo la puntata su David Bowie - prima sbotta poi cancella tutto : Avrebbe dovuto essere il protagonista della narrazione, ma la polemica di Morgan con Rai2 inquadra uno scenario molto differente da quello che avrebbe dovuto essere lo speciale dedicato al Duca Bianco. L'artista di Monza, che in questi giorni sta lottando per non essere sfrattato dalla sua casa a seguito del pignoramento, ha già provveduto a eliminare lo sfogo nel quale aveva accusato la rete di aver snobbato il materiale da lui prodotto, ...

Il maestro della fotografia giapponese Masayoshi Sukita racconta David Bowie : E’ in corso la mostra: “Heroes – Bowie by Sukita“, fino al 28 giugno a Palazzo Medici Riccardi, Firenze. Una retrospettiva che ripercorre 40 anni di sodalizio tra il “Duca bianco” e il grande maestro della fotografia giapponese. Mostra organizzata da Oeo Firenze Art, Le Nozze di Figaro srl con la Città Metropolitana e il Comune di Firenze e curata da Ono Arte Contemporanea, in collaborazione con Muse.Il rapporto tra David Bowie ...

Morgan racconta David Bowie su Rai2 : Morgan in versione David Bowie durante una puntata di X Factor Dopo “Freddie” l’esperimento di successo dedicato ai Queen e al loro leader Freddie Mercury, Rai2 e Morgan rendono omaggio ad un altro grande della musica internazionale, David Bowie, con lo speciale “Ziggy, Morgan racconta David Bowie”, in onda stasera alle 23.00. Da “Life on Mars” a “Space Oddity”, che nel 2019 festeggia i cinquant’anni, lo spazio e le stelle sono sempre state ...

L’omaggio di Morgan a David Bowie su Rai2 il 18 giugno col commento del Serious Moonlight Tour : Arriva l'omaggio di Morgan a David Bowie su Rai2 il 18 giugno, con il commento al Serious Moonlight Tour che sarà al centro dell'appuntamento in seconda serata a cominciare dalle 23,05. Lo speciale andrà in onda su Rai2 ma anche in streaming sui canali dedicati RaiPlay e sui canali ufficiali della rete. Marco Castoldi torna quindi a occuparsi di musica per la seconda rete, dopo la serata dedicata ai Queen di Freddie Mercury e aver ricoperto ...

Ziggy - Morgan racconta David Bowie su Rai 2 in seconda serata : le anticipazioni : Ci è riuscito, a modo suo, con Freddie Mercury a gennaio e ci riprova a giugno con David Bowie: Morgan torna a raccontare i suoi miti musicali e lo fa questa sera, martedì 18 giugno, alle 23.00 su Rai 2 con la benedizione di Carlo Freccero. Ziggy, Morgan racconta David Bowie è il titolo del secondo speciale firmato da Morgan, reduce da The Voice e in questo periodo al centro di vicende non propriamente musicali. Per una sera si possono mettere ...

Queen - Brian May : 'Freddie Mercury litigò con David Bowie' : Nel corso di un'intervista rilasciata alcuni giorni fa al magazine Mojo, Brian May, storico chitarrista dei Queen, ha voluto ricordare una lite avvenuta in studio tra due grandissimi artisti internazionali. Stiamo parlando di David Bowie e Freddie Mecury, che, durante le registrazioni del singolo Under Pressure ebbero una piccola litigata. Freddie Mercury e David Bowie Quando si parla di due leggende come Freddie Mercury e David Bowie, il cui ...

The Voice of Italy - Carlo Freccero annuncia un programma di Morgan su David Bowie e concerto di Guè Pequeno : Anche The Voice of Italy avrà alcuni "spin-off", come ormai da "tradizione" nella nuova Rai 2 targata Carlo Freccero.Com'è già capitato con Il Collegio e con l'ultima edizione di Made in Sud, i coach della sesta edizione di The Voice of Italy saranno protagonisti nel palinsesto di Rai 2 anche una volta terminato il talent show condotto, quest'anno, da Simona Ventura.prosegui la letturaThe Voice of Italy, Carlo Freccero annuncia un programma ...

50 anni fa usciva Space Oddity di David Bowie - a Roma una mostra per ricordarlo dal 4 al 21 giugno : "Space Oddity" di David Bowie ha diviso la storia della musica in due momenti, un po' come accadde dopo la pubblicazione di "Thriller" (1982) di Michael Jackson. Esiste un prima e un dopo "Space Oddity", perché quel magico album aveva infilzato un paletto sul pavè limaccioso degli anni '60, reso malleabile dalla miriade di nuove correnti musicali che avevano travolto l'intero genere umano. A proposito della title-track "Space Oddity" di David ...