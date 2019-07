“Che str****!” Fans scatenati contro Riccardo Scamarcio Pioggia di accuse e di insulti

caffeinamagazine

(Di domenica 14 luglio 2019) La vicenda che vede protagonista, ormai, la conoscete tutti. Si tratta dello scoop più incredibile della nostra estate, una storia di gossip in cui si intrecciano amicizie inviolabili, rapporti duraturi, amori e amicizie, sesso e passione. Sembra la sceneggiatura del più classico dei film: lui ama lei, ma lei ama il migliore amico di lui. Si sono scritti chilometri di libri, si sono registrate ore e ore di film su questo tipo di triangolo amoroso. Ma stavolta la favola, o l’incubo a seconda di quale prospettiva si prende, diventa realtà. La bella Clizia Incorvaia ha tradito suo marito, Francesco Sarcina, cantante de Le Vibrazioni. E lo ha fatto con il migliore amico di lui, con il testimone di nozze. Niente meno che l’attore. La storia ovviamente è ormai di pubblico dominio. E come sempre accade sul web, il popolo della rete si è scatenato in ...

