Samsung Galaxy Note 10+ e Galaxy Watch Active 2 in tutta la loro bellezza in nuove

Le componenti di OnePlus 7 Pro costano 100 dollari in meno di quelle di Samsung Galaxy S10+ : OnePlus 7 Pro è lo smartphone più performante tra quelli lanciati sino ad oggi dal produttore, così come il più caro. Ma quanto costano le sue componenti?

Niente Android 9 Pie per il Samsung Galaxy A5 (2017) : Brutte notizie per i possessori del Samsung Galaxy A5 (2017) che speravano di ricevere prima o poi l'aggiornamento ufficiale ad Android 9 Pie: l'update non arriverà

Nuovo assaggio delle offerte Amazon Prime Day - in picchiata prezzo Huawei P30 Lite e Samsung Galaxy S9 : Mancano tre giorni esatti alle vere e proprie offerte Amazon Prime Day che partiranno lunedì 15 luglio per protrarsi fino a martedì 16. Tuttavia, in queste ore, possiamo già usufruire di una serie di proposte hi-tech davvero interessanti, perché fortemente scontate. Quelle di oggi riguardano due smartphone molto diversi tra loro ma molto ricercati. Il riferimento è al Huawei P30 Lite e al Samsung Galaxy S9, entrambi con un prezzo davvero al ...

Samsung Galaxy Note 10 : nuovi dettagli su prezzo e caratteristiche : Sappiamo già che per il 7 agosto 2019, Samsung ha organizzato un nuovo evento Unpacked presso il Barclays Center di New York. In quell’occasione aprirà ufficialmente il sipario sulla nuova generazione della sua famiglia di phablet, rappresentata dal Galaxy Note 10. Come tradizione, le aspettative sono piuttosto alte e in molti aspettano di conoscere le novità che dovrebbero caratterizzare i nuovi terminali top di gamma del produttore ...

ASUS ZenFone 4 Max riceve Android 9 Pie in beta - Samsung Galaxy Xcover 4 in versione stabile : ASUS ZenFone 4 Max riceve Android 9 Pie in beta mentre Samsung Galaxy Xcover 4 la versione definitiva con l'interfaccia Samsung One UI

Samsung Galaxy A9 (2018) e Galaxy J7 Pro si aggiornano con le patch di sicurezza di luglio : Samsung rilascia le patch di sicurezza di luglio per Galaxy J7 Pro e Galaxy A9 (2018).

Samsung Galaxy S10 richiede PIN e si riavvia? L’ultimo bug : Un fastidiosissimo bug sta interessando i possessori dei Samsung Galaxy S10 e S10 Plus. L'attuale top di gamma, dopo un recente aggiornamento, sembrerebbe quasi impazzito perché protagonista di comportamenti anomali come la richiesta continua di un PIN di accesso, anche quando l'utente non ha previsto alcun codice di accesso per il suo device. Chi è interessato dall'attuale errore che colpisce i Samsung Galaxy S10? In effetti, i casi più ...

Prezzi europei di Samsung Galaxy Note 10 e Note 10 Pro : Roland Quandt ha parlato : Manca meno di un mese alla presentazione del Samsung Galaxy Note 10 (fissata per il 7 agosto presso il Barclays Center di New York) ed è naturale che si rincorrano le indiscrezioni relative al prezzo europeo del prodotto. Dopo avervi dato noi qualche anticipazione in questo articolo, il noto leaker Roland Quandt si è esposto altrettanto, confermando quanto vi avevamo spifferato. Partiamo col dire che la versione base del Samsung Galaxy Note 10, ...

Samsung Galaxy Tab S5e è un tablet ben fatto per la multimedialità in movimento - ma costa 350 euro : Samsung Galaxy Tab S5e è un nuovo tablet Android di fascia media che punta sullo schermo pannello Super AMOLED da 10,5 pollici e su un comparto audio con quattro altoparlanti stereo per proporsi come strumento per l’intrattenimento in movimento. Terminata l’era dei tablet vecchio stile, anche per gli schermi sempre più grandi degli smartphone, la fruizione di contenuti multimediali è una chiave interessante per rivalutare questa ...

Tenetevi forte - ecco i prezzi dei Samsung Galaxy Note 10 e Galaxy Note 10 Pro : Le versioni europee di Samsung Galaxy Note 10 e Note 10 Pro dovrebbero partire da 256 GB di memoria interna, con prezzi da 999 euro in su.

Tutto ciò che sappiamo finora su Samsung Galaxy Note 10 Pro : (Foto: Samsung) Di un particolare eravamo certi su Samsung Galaxy Note 10 Pro (o Note 10 Plus) finora: la sua uscita allo scoperto era attesa per il 7 agosto prossimo in corrispondenza col lancio da New York della nuova famiglia top di gamma del colosso coreano. Sulla sua esistenza c’era poco da dubitare, visto che le indiscrezioni si erano fatte sempre più consistenti a proposito di un modello Plus ad accompagnare quello standard. Ora ...

Test pubblico per il Samsung Galaxy Fold in corso? Foto rivelatrice : Nuovo colpo di scena nella vicenda riferita al Samsung Galaxy Fold e alla sua uscita, a questo punto, davvero imminente. Dopo gli annunci del presidente della divisione Samsung Mobile Dj Koh che vorrebbero lo smartphone pieghevole finalmente ad un passo dal suo lancio commerciale, c'è un nuovo indizio Fotografico che va proprio in questa direzione. Sembrerebbe partito in effetti un vero e proprio Test pubblico del device, rilasciato ad utenti ...

Aggiornamenti software in arrivo su Samsung Galaxy A7 (2017) e Galaxy M40 - Huawei Mate 20 X e HONOR Magic 2 : È tempo di Aggiornamenti per degli smartphone "da importazione", e su Samsung Galaxy A7 (2017) c'è una flebile speranza per Android 9 Pie

Ecco Samsung Galaxy Watch Active 2 in un'immagine rendering ufficiale : In queste ore è stata pubblicata in Rete un'immagine rendering ufficiale del Samsung Galaxy Watch Active 2, grazie alla quale possiamo farci un'idea del design