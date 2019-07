Juve | l' Ajax comunica | ' De Ligt non viaggia con la squadra | è in attesa di trasferimento'

Ajax - de Ligt non parte per il ritiro : la Juventus adesso è ad un passo : Novità importanti di calciomercato e che riguardano principalmente la Juventus. Matthijs De Ligt non parte per il ritiro in Austria con l’Ajax per “un possibile trasferimento”. L’annuncio è arrivato direttamente dal club olandese attraverso una nota. Il 19enne difensore è sempre più vicino alla Juventus, per l’annuncio sembra proprio questione di ore. Il club bianconero ha raggiunto l’accordo con il ...

De Ligt Juventus : l’Ajax conferma sul proprio sito ufficiale la partenza : De Ligt Juventus – ci siamo. La conferma dal sito web ufficiale della società olandese. Il sito ufficiale dell’Ajax conferma che Matthjis De Ligt non partirà per il ritiro in Austria e motiva così le cause della mancata convocazione per la partenza: “”Matthijs de Ligt non ha viaggiato con la squadra alla volta dell’Austria a […] More

De Ligt Juventus - è fatta : l’Ajax ha accettato l’offerta bianconera - i dettagli : DE Ligt Juventus – Juventus e Ajax hanno l’intesa per il trasferimento in bianconero di de Ligt e dai Lancieri arriva l’indizio forse decisivo per la chiusura dell’affare. Il ‘Telegraaf’, quotidiano olandese, che il difensore non prenderà parte al ritiro in Austria della squadra biancorossa. Dopo settimane nelle quali il club bianconero e l’Ajax si sono confrontati […] More

Mercato Juve : De Ligt avrebbe lasciato il ritiro dell’Ajax : De Ligt potrebbe essere il prossimo colpo del Mercato della Juve. Secondo quanto riferisce SportMediaset, che riprende le voci in arrivo dall’Olanda, il giocatore ha già lasciato il ritiro dell’Ajax e nelle prossime ore potrebbe diventare ufficialmente bianconero. L’affare sarebbe concluso, a scriverlo è anche l'edizione on line de La Repubblica, dopo aver trovato l’accordo con il giocatore sarebbe stata trovata l’intesa anche tra i club, ...

Sky : nuova offerta della Juventus per De Ligt - il giocatore non andrà in ritiro con l'Ajax : La Juventus sarebbe sempre più vicina a Matthijs De Ligt. Nelle ultime ore i contatti tra i bianconeri e l'Ajax sarebbero stati costanti, la trattativa è andata avanti ad oltranza e adesso sarebbe arrivata forse ad un punto di svolta. Infatti, stando a quanto afferma Sky Sport, la Juve pochi istanti fa avrebbe presentato una nuova offerta agli olandesi. Si spera che essa possa essere la proposta decisiva e che finalmente l'Ajax possa dare il suo ...

De Ligt alla Juve - dall’Olanda : “Accordo raggiunto con l’Ajax - è fatta per 70 milioni” : Matthijs De Ligt è ad un passo dalla Juventus. Secondo quanto riportato in Olanda la trattativa è conclusa sulla base di 70 milioni di euro.“powered by Goal”Potrebbe essere arrivata ad un punto di svolta la trattativa che dovrebbe portare Matthijs De Ligt alla Juventus.Dopo settimane nelle quali il club bianconero e l’Ajax si sono confrontati provando a ridurre la distanza tra domanda ed offerta, si è giunti al fatidico punto d’intesa.Come ...

Calciomercato Juventus - dall’Olanda : “E’ fatta per De Ligt - 70 milioni all’Ajax” : Nuovi scenari per quanto concerne la Juventus e l’assalto a De Ligt. Dall’Olanda, infatti, danno l’affare per definito. E’ il ‘De Telegraph‘ a spiegare, sul suo sito internet, che l’accordo tra le parti è stato raggiunto sulla base di 70 milioni di euro. Per lo stesso motivo, conferma il quotidiano olandese, il giovane difensore non partirà per il ritiro pre-campionato dell’Ajax. La Juve ha ...

Juventus - ci sarebbe un filo diretto fra Paratici e l'Ajax per chiudere l'affare De Ligt : La Juventus è al lavoro per arrivare a Matthijs De Ligt. I bianconeri sarebbero in costante contatto con l'Ajax e si sarebbe aperto un filo diretto fra le parti: la speranza sarebbe quella di chiudere il prima possibile per permettere a Matthijs De Ligt di unirsi ai nuovi compagni. Anche perché il difensore, che in questi giorni ha ripreso ad allenarsi con i lancieri, non vorrebbe partire per l'Austria dove il club olandese svolgerà la seconda ...

Juventus - stretta finale per De Ligt : offerti 67 milioni all'Ajax (RUMORS) : L'estate è tempo di tormentoni musicali, la Juventus segue questa moda. Innanzitutto ha cominciato con la permanenza di Allegri o meno sulla panchina, poi ha continuato con l'annuncio del nuovo allenatore ed ora ha proseguito con l'affare De Ligt. Restyling in difesa Fabio Paratici, consapevole che la difesa aveva bisogno di un restyling radicale, si è mosso per tempo assicurandosi Merih Demiral del Sassuolo che è già agli ordini di Sarri e ...

Calciomercato Juventus - de Ligt più vicino : alzata l’offerta all’Ajax [DETTAGLI] : Calciomercato Juventus – L’arrivo di Matthjis De Ligt alla Juventus è ormai imminente. Secondo il sito del quotidiano olandese De Telegraaf, il club bianconero avrebbe alzato l’offerta per l’Ajax per il 20enne difensore centrale. La Juve avrebbe messo sul piatto 67 milioni, avvicinandosi alla richiesta di 75 milioni che pretende il club di Amsterdam. La Juve ha da tempo un accordo con il giocatore a 12 milioni a ...

Calciomercato Juventus - la stampa olandese non ha dubbi : imminente l’accordo con l’Ajax per De Ligt : Stando ai media olandesi, la Juventus e l’Ajax sarebbero vicinissime a raggiungere un accordo per il trasferimento in bianconero di De Ligt La Juventus è vicinissima a chiudere con l’Ajax l’operazione Matthjis De Ligt, secondo la stampa olandese infatti le parti sarebbero prossime ad un accordo per il passaggio in bianconero del giovane difensore. Il club campione d’Italia avrebbe infatti alzato l’offerta, ...

Juventus - si starebbe trattando ad oltranza con l'Ajax per chiudere l'affare De Ligt : La Juventus, da oggi in avanti, si dividerà in due, infatti, Maurizio Sarri e i suoi ragazzi lavoreranno sul campo mentre la società si muoverà sul mercato per rinforzare la squadra. Fabio Paratici, in queste ore, è concentrato per portare a Torino Matthijs De Ligt. L'olandese è il grande obiettivo dei bianconeri e la speranza è di poterlo vedere presto alla Continassa. La Juve starebbe trattando ad oltranza con l'Ajax per limare le distanze per ...

De Ligt Juventus - promessi sposi : Juve e Ajax sempre più vicini : DE Ligt Juventus – Sono giorni decisivi per il colpo Matthijs de Ligt. La Juventus, infatti, attende il giovane difensore olandese e, viceversa, il capitano dell’Ajax attende i bianconeri. Come anticipato da Calciomercato.it, de Ligt e la Juventus sono ormai ‘promessi sposi’, ma manca l’accordo con il club olandese. La dirigenza è così al lavoro per limare […] More

Juventus - Kean all'Ajax per arrivare a De Ligt (RUMORS) : La Juventus è pronta ad iniziare la sua preparazione estiva alla Continassa, in attesa di partire per la tourneé asiatica che la vedrà impegnata in match importanti dell'International Champions Cup. Nel frattempo la dirigenza bianconera continua a lavorare sul mercato con l'idea di allestire una rosa competitiva per la Serie A, Coppa Italia e soprattutto la Champions League. Dopo aver definito ed ufficializzato importanti acquisti come quelli di ...