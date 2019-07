Lady Messi si prende la scena su Instagram

Antonella e il bikini sexy : Lady Messi lascia a bocca aperta i follower - : Marco Gentile Antonella Roccuzzo, moglie di Lionel Messi, scatenata sui social. L'ultimo scatto in bikini al mare ha mandato in tilt i suoi quasi 10 milioni di follower Lionel Messi è sicuramente, insieme a Cristiano Ronaldo, il giocatore più forte del mondo e forse nella top five della storia del calcio mondiale. La Pulce argentina ha un talento innato e in tutti questi anni al Barcellona ha vinto di tutto, conquistando anche cinque ...