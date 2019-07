ilfattoquotidiano

(Di venerdì 12 luglio 2019)ha deciso dire, il celebre torneo di tennis su erba valido per il Gande Slam, con un “easter egg”. Sebbene la traduzione letterale sia “uovo di Pasqua”, il termine nell’ambito informatico non indica l’involucro in cioccolato, ma la sorpresa all’interno. O meglio, qualcosa di inaspettato all’interno di un software, che può essere un messaggio, una firma dell’autore, eccetera.ha una lunga storia di easter egg al suo attivo, che potete trovare a questa pagina Wikipedia. L’ultimo in ordine di tempo riguarda appunto il torneo di, Federer non lascia scampo a Berrettini: lo liquida in 3 set e va ai quarti Perdovete aprire la pagina didinel browser e digitare la chiave di...

Cascavel47 : Google omaggia Wimbledon con un giochino nascosto nella ricerca, ecco come trovarlo - TutteLeNotizie : Google omaggia Wimbledon con un giochino nascosto nella ricerca, ecco come trovarlo -